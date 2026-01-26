Loạt đồng hồ Jaeger-LeCoultre sắp ra mắt Việt Nam

Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle kết hợp hai tính năng hàng đầu là lịch vạn niên và điểm chuông lặp phút (minute repeater).
Điểm đặc sắc của kiểu đồng hồ này thường nằm ở tiếng chuông. Với mẫu đồng hồ được Jaeger-LeCoultre mang tới Việt Nam, người đeo sẽ được “thẩm âm” tiếng chuông hệt như trên đồng hồ bỏ túi cổ điển. Cơ chế lên cót tự động, ô đánh dấu khoảng an toàn trên các kim, nhắc người đeo không chỉnh giờ trong khoảng 10-13h là các tính năng được giới sưu tập đánh giá cao ở mẫu đồng hồ này.
Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle kết hợp hai tính năng hàng đầu là lịch vạn niên và điểm chuông lặp phút (minute repeater).
Điểm đặc sắc của kiểu đồng hồ này thường nằm ở tiếng chuông. Với mẫu đồng hồ được Jaeger-LeCoultre mang tới Việt Nam, người đeo sẽ được “thẩm âm” tiếng chuông hệt như trên đồng hồ bỏ túi cổ điển. Cơ chế lên cót tự động, ô đánh dấu khoảng an toàn trên các kim, nhắc người đeo không chỉnh giờ trong khoảng 10-13h là các tính năng được giới sưu tập đánh giá cao ở mẫu đồng hồ này.
Cỗ máy bên trong của chiếc Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle là một trong những ví dụ điển hình cho năng lực chế tạo đồng hồ ở cấp độ cao nhất tại Jaeger-LeCoultre. Nhà chế tác đến từ thung lũng Joux đã làm ra hơn 1.400 bộ chuyển động từ khi thành lập đến nay.
Riêng lĩnh vực đồng hồ điểm chuông, họ có bề dày đáng nể với hơn 200 mẫu khác nhau.
Cỗ máy bên trong của chiếc Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle là một trong những ví dụ điển hình cho năng lực chế tạo đồng hồ ở cấp độ cao nhất tại Jaeger-LeCoultre. Nhà chế tác đến từ thung lũng Joux đã làm ra hơn 1.400 bộ chuyển động từ khi thành lập đến nay.
Riêng lĩnh vực đồng hồ điểm chuông, họ có bề dày đáng nể với hơn 200 mẫu khác nhau.
Đồng hồ nữ trang cao cấp 101 Feuille phiên bản vàng trắng lấy cảm hứng từ chiếc vòng tay kim cương lấp lánh. Bên trong, 101 Feuille sử dụng bộ chuyển động siêu nhỏ Calibre 101.
Theo hãng, đây là bộ máy đồng hồ cơ nhỏ nhất thế giới, trọng lượng xấp xỉ 1 gram, độ dày 3,4 mm, thể tích 0,2 cm3 dù hợp thành từ gần 100 linh kiện.
Đồng hồ nữ trang cao cấp 101 Feuille phiên bản vàng trắng lấy cảm hứng từ chiếc vòng tay kim cương lấp lánh. Bên trong, 101 Feuille sử dụng bộ chuyển động siêu nhỏ Calibre 101.
Theo hãng, đây là bộ máy đồng hồ cơ nhỏ nhất thế giới, trọng lượng xấp xỉ 1 gram, độ dày 3,4 mm, thể tích 0,2 cm3 dù hợp thành từ gần 100 linh kiện.
Người đẹp của màn bạc Mỹ là Amanda Seyfried từng đeo phiên bản này khi tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice năm 2018.
Theo Jaeger-LeCoultre, Nữ hoàng Elizabeth II đã đeo một chiếc đồng hồ trang bị bộ máy Calibre 101 trong lễ đăng cơ năm 1953 — sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một lễ đăng cơ của Anh được truyền hình trực tiếp.
Người đẹp của màn bạc Mỹ là Amanda Seyfried từng đeo phiên bản này khi tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice năm 2018.
Theo Jaeger-LeCoultre, Nữ hoàng Elizabeth II đã đeo một chiếc đồng hồ trang bị bộ máy Calibre 101 trong lễ đăng cơ năm 1953 — sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một lễ đăng cơ của Anh được truyền hình trực tiếp.
Một trong bộ ba tuyệt tác thủ công Rendez-Vous Sonatina đã có mặt tại Hà Nội, nhân dịp Jaeger-LeCoultre ra mắt cửa hàng mới.
Trên thế giới, chỉ có 10 chiếc đồng hồ thuộc mẫu “Peaceful Nature – Koi” này từng được chế tạo. Mặt số có tiểu cảnh cá chép vọng nguyệt, khéo léo lồng ghép cửa sổ chỉ báo ngày và đêm. Đồng hồ được chế tác bởi các nghệ nhân thuộc bộ phận Metiers Rare (nghệ thuật thủ công hiếm) của Jaeger-LeCoultre với chất liệu sơn mài đen.
Một trong bộ ba tuyệt tác thủ công Rendez-Vous Sonatina đã có mặt tại Hà Nội, nhân dịp Jaeger-LeCoultre ra mắt cửa hàng mới.
Trên thế giới, chỉ có 10 chiếc đồng hồ thuộc mẫu “Peaceful Nature – Koi” này từng được chế tạo. Mặt số có tiểu cảnh cá chép vọng nguyệt, khéo léo lồng ghép cửa sổ chỉ báo ngày và đêm. Đồng hồ được chế tác bởi các nghệ nhân thuộc bộ phận Metiers Rare (nghệ thuật thủ công hiếm) của Jaeger-LeCoultre với chất liệu sơn mài đen.
Không có nhiều mẫu đồng hồ World Time (theo dõi giờ ở nhiều nơi trên thế giới) gắn bộ phận giữ nhịp tourbillon. Theo hãng, mẫu Master Grande Tradition Calibre 948 là mẫu đồng hồ đầu tiên làm điều này. Bản đồ trên mặt số quay trọn một vòng trong 24 tiếng, đồng bộ với lồng quay tourbillon.
Không có nhiều mẫu đồng hồ World Time (theo dõi giờ ở nhiều nơi trên thế giới) gắn bộ phận giữ nhịp tourbillon. Theo hãng, mẫu Master Grande Tradition Calibre 948 là mẫu đồng hồ đầu tiên làm điều này. Bản đồ trên mặt số quay trọn một vòng trong 24 tiếng, đồng bộ với lồng quay tourbillon.
Sao băng là hình ảnh được Jaeger-LeCoultre lấy cảm hứng biểu đạt cho dòng đồng hồ nữ tính Rendez-Vous của hãng. Mẫu đồng hồ này cũng ra đời từ bộ phận Metiers Rare với mặt sapphire tinh thể đa tầng, tầng mây, ánh trăng thay nhau khuất lấp, vén màn cho những vì sao lấp lánh.
Sao băng là hình ảnh được Jaeger-LeCoultre lấy cảm hứng biểu đạt cho dòng đồng hồ nữ tính Rendez-Vous của hãng. Mẫu đồng hồ này cũng ra đời từ bộ phận Metiers Rare với mặt sapphire tinh thể đa tầng, tầng mây, ánh trăng thay nhau khuất lấp, vén màn cho những vì sao lấp lánh.
Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, những cơ chế sáng tạo và nghệ thuật thủ công, Jaeger-LeCoultre nâng độ tin cậy của đồng hồ cơ học bằng mẫu Master Grande Tradition Calibre 985.
Đồng hồ trang bị dây tóc cân bằng dạng trụ có hiệu năng cao, kế thừa am hiểu sâu sắc của hãng về dây tóc và tác động của lồng tourbillon. Các chức năng lịch vạn niên, lịch trăng, bộ phận tourbillon được bố cục khoa học trên phiên bản mặt số lam hiện đại.
Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, những cơ chế sáng tạo và nghệ thuật thủ công, Jaeger-LeCoultre nâng độ tin cậy của đồng hồ cơ học bằng mẫu Master Grande Tradition Calibre 985.
Đồng hồ trang bị dây tóc cân bằng dạng trụ có hiệu năng cao, kế thừa am hiểu sâu sắc của hãng về dây tóc và tác động của lồng tourbillon. Các chức năng lịch vạn niên, lịch trăng, bộ phận tourbillon được bố cục khoa học trên phiên bản mặt số lam hiện đại.
Quang Anh
Ảnh: Jaeger-LeCoultre
Các mẫu đồng hồ được Jaeger-LeCoultre mang đến Việt Nam thông qua cửa hàng chính hãng hoàn toàn mới, khai trương trong tháng 1, hợp tác nhà phân phối Tam Sơn.
Jaeger-LeCoultre Hanoi Boutique
19 phố Tràng Tiền, phường Cửa Nam
Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00
Hotline: 0962295039