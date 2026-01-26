Loạt đồng hồ Jaeger-LeCoultre sắp ra mắt Việt Nam

Cỗ máy bên trong của chiếc Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle là một trong những ví dụ điển hình cho năng lực chế tạo đồng hồ ở cấp độ cao nhất tại Jaeger-LeCoultre. Nhà chế tác đến từ thung lũng Joux đã làm ra hơn 1.400 bộ chuyển động từ khi thành lập đến nay.

Riêng lĩnh vực đồng hồ điểm chuông, họ có bề dày đáng nể với hơn 200 mẫu khác nhau.