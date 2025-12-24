Loạt doanh nghiệp sản xuất, công nghệ rót nghìn tỷ đồng vào Hà Nội

Viettel, CMC, Sunhouse… rót vốn từ 1.000-3.000 tỷ đồng xây tổ hợp nghiên cứu và phát triển, nhà máy robot tự hành và thiết bị trí tuệ nhân tạo.

Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP Hà Nội trao loạt quyết định chấp thuận chủ trương và giấy chứng nhận đầu tư ngày 24/12.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tăng vốn cho tổ hợp nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, sản phẩm công nghệ thêm 2.880 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư dự án lên gần 6.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn CMC tăng 1.200 tỷ đồng vốn đầu tổ hợp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nhằm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực công nghệ cao, nâng tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng rót vốn nghìn tỷ vào dự án tại khu công nghiệp, công nghệ cao như Sunhouse xây nhà máy robot tự hành và thiết bị AI 1.300 tỷ đồng, GenPharma rót thêm 2.700 tỷ đồng xây nhà máy sản xuất sinh - dược phẩm công nghệ cao.

Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban quản lý, nói các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố dự kiến thu hút khoảng 660 triệu USD trong năm 2025, vượt 124,5% kế hoạch. Doanh thu tại các khu công nghiệp, công nghệ cao ước đạt hơn 12 tỷ USD, đóng góp 19% vào GRDP thành phố.

Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP Hà Nội. Ảnh: HHTIP

Cũng tại sự kiện, Ban quản lý đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến thủ tục hành chính, ông Hoàng Tuấn Huy, đại diện Viện Thực phẩm chức năng Việt Nam, nói nhà đầu tư đang phải chuẩn bị nhiều báo cáo hàng tháng gửi trực tuyến tới các cơ quan quản lý về đầu tư, thống kê, môi trường... Đại diện doanh nghiệp đề xuất cơ chế nộp một báo cáo chung, các Sở, ban, ngành cùng chia sẻ dữ liệu, nhằm giảm tải thủ tục.

Đại diện Sumitomo Heavy Industries nêu khó khăn khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Thời gian phản hồi chậm từ cơ quan chức năng với giấy phép này khiến doanh nghiệp có nguy cơ chậm, muộn trong các thủ tục tiếp theo như cấp, gia hạn visa, đăng ký tạm trú.

Phản hồi vướng mắc trên, Trưởng ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố nói họ đang đề xuất đầu mối duy nhất cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, công nghệ cao là Ban quản lý, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ tháng 9, họ được phân quyền các thủ tục liên quan xác nhận, cấp giấy phép cho người lao động. Quy trình được thực hiện online, nhằm đảm bảo thuận tiện và giảm tiếp xúc trực tiếp với nhân viên công quyền.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Ban, nói họ hỗ trợ tối đa doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan lao động nước ngoài. "Nếu giấy tờ được trình, tối đa 2 tiếng tôi ký, trả lời", ông nói.

Về đề xuất tích hợp thông tin báo cáo, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, ông Hùng ghi nhận và sẽ nghiên cứu phương án hợp lý. Thực tế, Chính phủ và thành phố thời gian qua thực hiện nhiều giải pháp đột phá nhằm cải cách thủ tục hành chính. Ví dụ, iHanoi hiện là nền tảng duy nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp trong các quy trình thủ tục với chính quyền thành phố.

Nhằm thu hút nhân tài, thành phố ban hành nhiều cơ chế đặc thù như ưu tiên thuê, mua nhà, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ 100% vé tháng xe bus trong ba năm đầu cho người lao động làm việc tại khu công nghệ cao.

Các hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ cũng được ưu tiên thuê mặt bằng, hỗ trợ chi phí tư vấn pháp lý. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế trong 5 năm đầu cùng chi phí thuê mặt bằng, thiết bị.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn về thủ tục thuế. Ông Trương Quốc Cư, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Minh Hòa, tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long, đề cập về thủ tục hoàn thuế sau ngày 1/7 gặp vướng do nhiều quy định mới trong ngành. Ví dụ, họ nhập khẩu vật tư, nhưng được yêu cầu xác định đơn vị bán cho họ nhập từ đâu. Việc thiếu thống nhất trong hướng dẫn khiến họ chờ đợi 5 tháng mà chưa được hoàn. "Nếu khó quá, chúng tôi phải tính chuyện không xuất khẩu nữa", ông Cư nói, dù họ đang xuất khẩu tới 40 quốc gia.

Ghi nhận vướng mắc của doanh nghiệp, ông Hùng cho biết Ban quản lý sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai giải pháp tháo gỡ, không để tình trạng nghẽn trong đầu tư, kinh doanh, hay doanh nghiệp "không muốn xuất khẩu". Ông hy vọng các đề xuất từ doanh nghiệp sẽ góp phần mở ra hành lang pháp lý cho những cơ chế đột phá, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại các khu công nghiệp, công nghệ cao Hà Nội.

Thủy Trương