Loạt đồ gia dụng tăng tiện nghi cho gian bếp

Nồi chiên không dầu Smartcook AFS-3940 của Elmich công suất 1.400 W, dung tích 5 lít, sử dụng công nghệ Rapid-Air, dùng khí nóng đến 200 độ C để làm chín thức ăn mà không cần dầu mỡ. Khay nướng nhiều khe hở giúp nhiệt được đối lưu đều ở mọi vị trí. Khay nướng, lồng nướng, khay hứng mỡ thừa được phun sơn chống dính. Các bộ phận dễ tháo rời để vệ sinh. Nồi điều khiển dạng cơ với 2 núm điều chỉnh thời gian và nhiệt độ (từ 80 độ C đến 200 độ C và có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào). Đèn Power sẽ sáng khi nồi đang hoạt động. Nồi an toàn với chế độ tự ngắt điện khi tháo lòng nồi. Sản phẩm bảo hành 12 tháng. Giá gốc 2,255 triệu đồng, ưu đãi 23% còn 1,729 triệu đồng.