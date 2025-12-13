Loạt đồ âm thanh tiền tỷ đổ bộ triển lãm tại Hà Nội

Triển lãm AVShow lần thứ 25 tổ chức tại Hà Nội, quy tụ loạt thiết bị âm thanh chất lượng cao từ nhiều thương hiệu lớn trên khắp thế giới.

Hàng loạt hệ thống âm thanh hi-end và ultra hi-end, với giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi bộ, bắt đầu được trình diễn tại triển lãm AVShow tại Hà Nội từ ngày 13/12. Nhiều trong số này thuộc nhóm thiết bị hiếm, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, nhắm tới cộng đồng người yêu âm thanh và những người chơi âm thanh cao cấp.

Theo bà Đỗ Như Quỳnh, đại diện đơn vị tổ chức, việc thu hút các sản phẩm cao cấp, độc đáo đến trình diễn tại sự kiện, nhằm tạo điểm nhấn cho lần thứ 25 của AVShow. Mỗi năm, sự kiện này thường được tổ chức hai lần, tại Hà Nội và TP HCM, thu hút hàng nghìn khách tham dự.

Đại diện Aries Cerat chia sẻ về thiết bị của hãng hôm 12/12, trước khi sự kiện diễn ra. Ảnh: Công Tâm

Điểm nhấn của AVShow năm nay nằm ở các hệ thống hi-end, nơi nhiều nhà phân phối mang tới những phối ghép tham chiếu với công nghệ và triết lý thiết kế đặc trưng. Chẳng hạn Black Dragon Audio giới thiệu hệ thống ultra hi-end đến từ Aries Cerat - thương hiệu được giới chuyên môn quốc tế đánh giá thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Tại sự kiện, người tham dự cũng lần đầu có thể trao đổi trực tiếp với Stavros Danos, chủ sở hữu kiêm thiết kế trưởng của thương hiệu này.

Một nhóm sản phẩm ấn tượng khác là dòng loa Diva Series hi-end tại gian hàng của LiOA Audio. Sản phẩm nổi tiếng thế giới nhờ các giải pháp kỹ thuật riêng như hệ thống loại trừ rung động IPS, thùng loa mid, treble dạng cầu nhằm triệt tiêu cộng hưởng, bộ phân tần hiệu suất cao và hệ thống căn chỉnh laser.

Enigma Veyron EV-2D, một trong những đôi loa mang tính biểu tượng của hãng Kharma với cấu trúc monocoque và driver kim cương, được Huy Lan Anh Audio mang đến trình diễn. Ngoài ra, gian hàng còn có sự xuất hiện của MBL 101 X-Treme MKII, dòng loa Đức với cấu trúc loa cầu cùng thiết kế hiện đại, độc đáo.

Nhiều phòng nghe khác tập trung vào phối ghép đa dạng, kết hợp giữa thương hiệu quốc tế và thiết bị do Việt Nam sản xuất. Mavis Lab và ThivanLabs, thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Việt Nam sẽ trình diễn các sản phẩm cao cấp như Music Server ThivanLabs TMS-9 Premium, bộ giải mã Tube DAC MMS-1, kết hợp cùng dàn loa Revival Audio.

Một bộ thiết bị nổi tiếng cao cấp khác là TIDAL for Bugatti MC1 - bộ giải mã nhạc số hiếm, được sản xuất với tiêu chuẩn tương đương các dòng siêu xe, sẽ được Audio Hoàng Hải mang tới giới thiệu tại triển lãm.

Bên cạnh phân khúc hi-end, AVShow lần thứ 25 mở rộng không gian cho các thiết bị nghe nhìn phục vụ đời sống hiện đại. Nhà phân phối PGI tạo khu trải nghiệm với nhiều phân khu theo nhu cầu sử dụng, từ loa di động, tai nghe, loa tiệc dành cho giới trẻ đến hệ thống nghe nhìn gia đình và các phối ghép cao cấp. Một số sản phẩm như loa cổ điển, hệ thống âm thanh all-in-one, hệ thống phòng giải trí thông minh, rạp chiếu phim tại gia, cũng sẽ được trình diễn tại các phòng trong sự kiện lần này.

AVShow năm nay có 28 phòng nghe và khu trưng bày cùng một số workshop chuyên ngành, được đặt tại tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, từ ngày 13 đến 15/12.

Lưu Quý