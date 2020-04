Loạt điều hòa giá rẻ tiết kiệm điện

Nhãn năng lượng được dán trên các phương tiện hoặc thiết bị tiêu thụ năng lượng do Bộ Công thương ban hành. Có hai loại nhãn dán: Nhãn xác nhận - có hình tam giác chứa ngôi sao và Nhãn so sánh - có hình chữ nhật. Các thiết bị điện tử gia dụng thường được dán nhãn so sánh.

Đối với nhãn so sánh, Bộ Công thương sẽ cho điểm bằng số sao sau khi thử nghiệm mức độ tiêu hao năng lượng, đo lường, đánh giá sản phẩm. Có 5 mức tiết kiệm năng lượng, tương đương với 5 sao, trong đó 1 sao là tiết kiệm năng lượng ít nhất và 5 sao là tiết kiệm năng lượng nhiều nhất. Ngoài điều hòa, nhiều loại thiết bị gia dụng khác cũng buộc phải dán nhãn năng lượng như đèn điện, máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện...