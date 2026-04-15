Loạt điểm nhấn tại sự kiện trải nghiệm Lynk & Co Experience Day

TP HCMLynk & Co tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm, lái thử, chăm sóc và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các dòng xe, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, ngày 18-19/4.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm được Lynk & Co Việt Nam tổ chức trong hai ngày của sự kiện Lynk & Co Experience Day, diễn ra tại khu đô thị Global City, phường Bình Trưng. TP HCM. Tại đây, hãng trưng bày và giới thiệu toàn bộ dải sản phẩm đang kinh doanh, tâm điểm là dòng xe Lynk & Co 08 và nền tảng công nghệ EM-P Super Hybrid.

Dòng xe Lynk & Co 08 EM-P Super Hybrid tại khu vực cổng sự kiện. Ảnh: Lynk & Co

Khu vực lái sa hình là điểm thu hút nhất tại sự kiện, khi người tham dự được trực tiếp cầm lái và trải nghiệm xe, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ hãng. Trong khu vực sa hình, người tham dự trải nghiệm ba chế độ vận hành của Lynk & Co 08 EM-P. Ở chế độ Pure, người lái làm quen với công nghệ mới trên mẫu SUV cỡ C bằng sa hình slalom và đánh lái vòng số 8.

Với chế độ vận hành hybrid, người tham dự trải nghiệm 4 tình huống gồm: tăng tốc – phanh ABS; camera quan sát 540 độ bao gồm chế độ quan sát gầm; slalom ở tốc độ cao hơn và tính năng phanh chủ động AEB. Ở chế độ vận hành thể thao nhất Power Mode, người tham dự có thể trải nghiệm thực tế khả năng và phản ứng của hệ khung gầm trên Lynk & Co 08 EM-P, thông qua tình huống tăng tốc và trải nghiệm đường thẳng với tốc độ cao.

Người tham dự trải nghiệm sa hình lái thử mẫu Lynk & Co 08 EM-P Super Hybrid. Ảnh: Lynk & Co

Sau khi trải nghiệm các sa hình lái thử tại sự kiện, anh Trần Hoài Phương (phường Sài Gòn) ấn tượng với khả năng tăng tốc và trải nghiệm lái của chiếc Lynk & Co 08. "Công nghệ EM-P Super Hybrid còn khá mới mẻ tại Việt Nam, mới chỉ trang bị trên một dòng xe nhưng trải nghiệm thực tế khiến nhiều người tham gia bất ngờ", anh Hoài Phương cho biết. "Chiếc Lynk & Co 08 tăng tốc nhanh, việc chuyển đổi năng lượng giữa xăng và điện rất êm ái và liền mạch, không như quan điểm của nhiều người về xe hybrid chỉ tiết kiệm nhiên liệu hay vận hành nhàm chán".

Thông qua tính năng V2L, chiếc Lynk & Co 08 cung cấp năng lượng cho máy pha café tại sự kiện. Ảnh: Lynk & Co

Cùng quan điểm với vị khách trên, anh Thuận Toàn (phường Phú Thuận) đánh giá Lynk & Co là thương hiệu sẽ khiến nhiều người thay đổi định kiến về xe Trung Quốc. "Độ chỉn chu trong vật liệu và trải nghiệm của chiếc Lynk & Co 08 khiến mình bất ngờ, đặc biệt khi cầm lái trực tiếp qua các sa hình được hãng thiết kế ở sự kiện", anh Toàn nói, thêm rằng ở tầm giá 1,2 tỷ đồng, không nhiều mẫu xe có thể mang đến trải nghiệm thể thao, nhiều tính năng trang bị và công nghệ như Lynk & Co 08.

Ngoài trải nghiệm các dòng xe và nền tảng công nghệ EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08, sự kiện còn thu hút người tham dự bởi đa dạng hoạt động xuyên suốt trong hai ngày. Buổi chia sẻ Co:Talk diễn ra giữa các chủ sở hữu xe Lynk & Co và khách mời xoay quanh chủ đề xe năng lượng mới, công nghệ giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và trải nghiệm vận hành. Tại buổi trò chuyện, khách tham dự có dịp lắng nghe góc nhìn thực tế và trải nghiệm sử dụng của các chủ xe Lynk & Co, những yếu tố đáng cân nhắc khi chọn mua ôtô trong bối cảnh hiện tại.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe tại phần giao lưu Co:Talk. Ảnh: Lynk & Co

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết, Co:Talk là hoạt động góp phần tạo nên điểm chạm kết nối giữa thương hiệu, cộng đồng sử dụng xe và khách hàng, nơi những câu chuyện thực tế, trải nghiệm sử dụng được chia sẻ theo cách trực quan, dễ tiếp cận hơn. Tại sự kiện này, người tham dự cũng nhận bộ voucher dịch vụ miễn phí, kiểm tra toàn diện xe 7 bước gồm: lốp, động cơ, hệ thống điện, điều hòa, chẩn đoán lỗi...

Cuối tuần này, sự kiện Lynk & Co Experience Day sẽ được hãng tổ chức tại Hà Nội, mang đến loạt hoạt động trải nghiệm xe, công nghệ hybrid cao cấp, phong cách sống của chủ xe Lynk & Co và giao lưu Co:Talk. Hãng cũng bố trí khu vực check in, nhận quà tặng, đồ uống và hướng dẫn lái, sử dụng xe an toàn cho gia đình, kèm cơ hội nhận nhiều quà tặng ở khu vực bốc thăm may mắn.

Quang Anh