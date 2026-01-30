Loạt điểm đến khiến khách mê trong phim 'Tiếng yêu này anh dịch được không'

Theo giới thiệu của tạp chí Mỹ, bộ phim biến những địa danh có thật thành một phần của câu chuyện. "Từ kiến trúc châu Âu cổ kính đến cảnh sắc thiên nhiên Á Đông, bộ phim đưa khán giả du hành qua nhiều nền văn hóa và châu lục", Travel + Leisure viết.
Civita di Bagnoregio, Lazio, Italy
Ngôi làng trung cổ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi, chỉ có thể tiếp cận qua cây cầu đi bộ dài khoảng 300 m, trở thành điểm dừng chân cho khách yêu lịch sử và kiến trúc cổ. Không gian yên tĩnh, tách biệt giúp du khách cảm nhận rõ dấu ấn thời gian và vẻ đẹp nguyên bản của Italy.
Perugia, Umbria, Italy
Nằm trên đồi cao, Perugia có nhịp sống chậm, kiến trúc đá và ít đông đúc hơn Tuscany, thích hợp cho du khách tìm kiếm trải nghiệm tình lặng, mang tính chiêm nghiệm.
Montalcino - Siena - Florence, Tuscany, Italy
Tuscany hiện lên với những con phố lát đá, quảng trường cổ và đồi nho rộng lớn. Những bức tường thành đá bao quanh khu phố cổ, các con dốc hẹp dẫn tới quảng trường nhỏ và pháo đài thế kỷ 14 tạo nên không gian gần như tách biệt khỏi dòng chảy hiện đại.
Montalcino cũng là quê hương của dòng vang Brunello di Montalcino trứ danh, hấp dẫn khách đến tham quan hầm rượu, nếm vang và ngắm hoàng hôn buông xuống trên những cánh đồng nho.
Rome, Italy
Những di tích La Mã cổ đại như Baths of Caracalla mang đến cảm giác giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Rome phù hợp với du khách yêu lịch sử, nghệ thuật và không khí đô thị sôi động.
Kyoto, Nhật Bản
Cố đô Nhật Bản hấp dẫn du khách với những con hẻm nhỏ ở Gion, nhà gỗ truyền thống và các đền chùa cổ. Kyoto phù hợp với những ai yêu văn hóa bản địa, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực.
Calgary, Alberta, Canada
Calgary tạo dấu ấn bởi sự giao thoa hài hòa giữa nhịp sống đô thị hiện đại và bản sắc miền Tây Canada. Là đô thị lớn nhất tỉnh Alberta, thành phố mang đến chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ những đại lộ sầm uất, khu mua sắm, ẩm thực nhộn nhịp đến các công viên xanh mở ra tầm nhìn khoáng đạt về dãy Rocky.
Bên cạnh đó, di sản văn hóa cao bồi được gìn giữ như một phần đời sống, góp phần tạo nét riêng cho du khách tìm kiếm một Canada năng động, đậm bản sắc.
Banff National Park và Canmore, Canada
Banff và Canmore nổi tiếng với hồ nước xanh ngọc, núi non hùng vĩ và các cung trekking. Đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên.
Horseshoe Canyon, Canada
Horseshoe Canyon nằm ở tỉnh Alberta, cách thị trấn Drumheller khoảng 15 km, là một trong những khu badlands (vùng đất khô cằn) dễ tiếp cận nhất Canada.
Từ trên cao, du khách có thể quan sát toàn cảnh thung lũng, khi xuống núi sẽ thấy rõ cấu trúc địa chất nhiều tầng. Horseshoe Canyonphù hợp cho các hoạt động đi bộ, chụp ảnh và khám phá địa chất.
Seoul, Hàn Quốc
Thủ đô của Hàn Quốc mang đến trải nghiệm đối lập với thiên nhiên và không gian cổ kính trước đó. Seoul phù hợp cho du khách thích mua sắm, ẩm thực, bảo tàng và các công trình hiện đại, khép lại hành trình du lịch đa sắc màu.
Travel + Leisure là một trong những thương hiệu truyền thông có trụ sở tại Mỹ. Ra đời từ năm 1937, Travel + Leisure được biết đến với các bài viết chuyên sâu về điểm đến, ẩm thực, khách sạn, trải nghiệm du lịch cao cấp và xu hướng dịch chuyển toàn cầu.
Tuấn Anh (Theo Travel + Leisure)