Loạt điểm đến khiến khách mê trong phim 'Tiếng yêu này anh dịch được không'

Theo giới thiệu của tạp chí Mỹ, bộ phim biến những địa danh có thật thành một phần của câu chuyện. "Từ kiến trúc châu Âu cổ kính đến cảnh sắc thiên nhiên Á Đông, bộ phim đưa khán giả du hành qua nhiều nền văn hóa và châu lục", Travel + Leisure viết.

Civita di Bagnoregio, Lazio, Italy

Ngôi làng trung cổ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi, chỉ có thể tiếp cận qua cây cầu đi bộ dài khoảng 300 m, trở thành điểm dừng chân cho khách yêu lịch sử và kiến trúc cổ. Không gian yên tĩnh, tách biệt giúp du khách cảm nhận rõ dấu ấn thời gian và vẻ đẹp nguyên bản của Italy.