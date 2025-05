Loạt điểm đến gần TP Vinh cho kỳ nghỉ lễ 30/4

Thành phố Vinh vào dịp lễ không ồn ào như các thành phố du lịch lớn, nhưng vẫn nhiều lựa chọn trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.

Nằm ở trung tâm Bắc Trung Bộ, TP Vinh - thủ phủ tỉnh Nghệ An - là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu vùng đất gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp du lịch nhẹ nhàng và các hoạt động ngoài trời.

Núi Quyết

Cách trung tâm vài km về phía nam, núi Quyết là nơi vừa có thể leo núi nhẹ nhàng, vừa tìm hiểu lịch sử. Trên đỉnh có đền thờ Vua Quang Trung - người từng chọn nơi này để dựng kinh đô Phượng Hoàng Trung Đô. Công trình chưa kịp hoàn tất thì nhà vua băng hà, nhưng dấu tích và tinh thần của nó vẫn còn lại qua nhiều thế hệ người Nghệ.

Đền thờ vua Quang Trung trên núi Quyết, TP Vinh. Ảnh: Đức Hùng

Ngoài giá trị lịch sử, núi Quyết còn thu hút du khách nhờ không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, đường bậc thang dẫn lên đỉnh phù hợp cho hoạt động leo núi nhẹ nhàng. Từ trên cao, có thể quan sát toàn cảnh thành phố Vinh, dòng sông Lam uốn lượn và núi Hồng Lĩnh ở phía xa. Nơi đây thường được người dân địa phương chọn làm điểm tập thể dục buổi sáng, đồng thời là điểm dừng chân của nhiều du khách ưa thích thiên nhiên và lịch sử.

Bảo tàng Nghệ An

Tọa lạc trong khuôn viên Thành cổ Vinh, Bảo tàng Nghệ An lưu giữ hơn 16.000 hiện vật phản ánh chiều dài lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân xứ Nghệ. Không gian trưng bày của bảo tàng chia thành 5 chuyên đề chính: từ thời tiền sử, kháng chiến, đến các nét đặc trưng văn hóa dân gian và những đổi thay trong thời hiện đại. Đây là địa điểm phù hợp để tìm hiểu sâu hơn về vùng đất từng sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước.

Gần đây, bảo tàng còn trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích. Nhờ việc đầu tư vào thiết kế trưng bày hiện đại, các không gian triển lãm chuyên đề, góc nghệ thuật và ánh sáng bố trí hài hòa, nơi đây không chỉ mang tính giáo dục mà còn hấp dẫn về mặt thị giác. Một số không gian ngoài trời trong khuôn viên bảo tàng, kết hợp với kiến trúc cổ kính của Thành cổ Vinh, tạo nên bối cảnh lý tưởng để chụp ảnh, đặc biệt với các du khách trẻ tuổi.

Thành cổ Vinh

Ngay bên cạnh bảo tàng là Thành cổ Vinh - một trong ba tòa thành nổi bật thời Nguyễn ở miền Trung, cùng với Huế và Đồng Hới. Thành được xây dựng dưới thời vua Gia Long năm 1804, ban đầu bằng đất, đến năm 1831 được vua Minh Mạng cho xây lại bằng đá theo kiến trúc Vauban của Pháp, với ba cửa chính và hào nước bao quanh.

Hiện nay, dù phần lớn kiến trúc thành đã bị phá hủy do chiến tranh và thời gian, song cổng Tiền Môn cùng một số đoạn thành còn sót lại vẫn được bảo tồn. Du khách có thể đi dạo quanh khuôn viên thành, quan sát các di tích, đọc các bảng thông tin giới thiệu để hiểu rõ hơn về vai trò quân sự và hành chính của thành trong lịch sử phát triển của vùng Nghệ Tĩnh. Vào buổi chiều, nơi đây là điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân địa phương và cũng là địa điểm lý tưởng để nghỉ chân khi tham quan các điểm lân cận.

Cửa Lò cách Vinh khoảng 30 phút di chuyển. Ảnh: Đức Hùng

Biển Cửa Lò

Cách TP Vinh khoảng 30 phút di chuyển, biển Cửa Lò là nơi thích hợp để "hạ nhiệt" sau khi đã đi tham quan trong thành phố. Bãi biển rộng, cát trắng mịn, nước trong và có nhiều hàng quán hải sản tươi sống dọc bờ.

Ngoài tắm biển, du khách có thể đi mô tô nước, kéo dù hoặc chỉ đơn giản là đi dạo ngắm hoàng hôn. Vào mùa du lịch, nơi đây còn tổ chức các hoạt động như đêm nhạc, pháo hoa, chợ phiên buổi tối.

Chạy bộ mừng đại lễ

Ngày 4/5, giải chạy Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc dự kiến thu hút 2.000 người tham gia. Các cung đường đi qua nhiều tuyến phố lớn như đại lộ Lê Nin, đường Vinh - Cửa Lò, xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là giải chạy đầu tiên do ngành công an tổ chức, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh nhiều người kết hợp du lịch và thể thao, sự kiện này là một lựa chọn đáng cân nhắc cho dịp nghỉ lễ ngắn ngày.

Quảng trường Hồ Chí Minh - địa điểm xuất phát giải Hành trình theo chân Bác. Ảnh: Đức Hùng

Ẩm thực xứ Nghệ

Ẩm thực Nghệ An thiên về dân dã, nhưng phong phú về nguyên liệu địa phương. Nếu ở lại Vinh, bạn có thể thử cháo lươn tại các quán lâu năm trên phố Mai Hắc Đế hoặc Dốc Thiết. Nếu đi Cửa Lò, nên ghé chợ hải sản buổi sáng, nơi có mực nhảy nướng và các loại sò, ghẹ tươi sống chế biến tại chỗ.

Một số đặc sản du khách có thể cân nhắc mang về như giò me, tương Nam Đàn, bánh mướt Diễn Châu, nhút Thanh Chương, cam Vinh, kẹo cu đơ... Hầu hết đều dễ tìm thấy trong các cửa hàng đặc sản hoặc chợ trung tâm Vinh.

Hoài Phương