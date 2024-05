Loạt đầm đen giúp Adele tỏa sáng

Ở show thứ 12 trong chuỗi Weekend with Adele, cô mặc đầm David Koma với kiểu cổ hình trái tim, nhấn bằng hai bông hồng đính đá màu bạc. Giọng ca Someone Like You đeo trang sức Briony Raymond, tán phấn mắt nhũ bạc.