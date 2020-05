Hồi tháng 2, sao 22 tuổi được khen phong cách khi dự buổi quảng bá phim "The Roads Not Taken" tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70. Cô khoe dáng trong chiếc váy voan phối hoa trong BST mùa thu 2020 của Rodarte, mix kèm sandals xỏ ngón Laurellie và trang sức Anita Ko.

Elle Fanning tự nhận có phong cách cổ điển, thường lọt top sao mặc đẹp, là biểu tượng thời thượng và thanh lịch mới của Hollywood.