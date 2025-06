Loạt đại học Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới

10 đại diện Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học thế giới, trong đó 4 trường nhảy vọt 13-100 bậc so với năm ngoái.

Tổ chức QS ngày 19/6 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Việt Nam có 10 đại diện, tăng bốn so với năm trước.

Đại học Duy Tân dẫn đầu với vị trí thứ 482, tăng 13 hạng. Theo sau là trường Đại học Tôn Đức Thắng, tăng 27 bậc. Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí thứ ba, trong nhóm 761-770, nhảy vọt 90 hạng. Đại học Quốc gia TP HCM tăng nhiều nhất -100 bậc, lên nhóm 801-850.

Bốn đại diện lần đầu góp mặt là trường Đại học Văn Lang, Cần Thơ, Công nghiệp TP HCM và Đại học Đà Nẵng, nằm trong nhóm 1.001+.

Duy nhất Đại học Huế tụt hạng so với năm ngoái, xuống nhóm 1.401+.

TT Trường Xếp hạng 2025 Xếp hạng 2026 1 Đại học Duy Tân 495 482 2 Đại học Tôn Đức Thắng 711-720 684 3 Đại học Quốc gia Hà Nội 851-900 761-770 4 Đại học Quốc gia TP HCM 901-950 801-850 5 Đại học Văn Lang Chưa được xếp hạng 1.001-1.200 6 Đại học Cần Thơ Chưa được xếp hạng 1.201-1.400 7 Đại học Bách khoa Hà Nội 1201-1.400 1.201-1.400 8 Đại học Công nghiệp TP HCM Chưa được xếp hạng 1.201-1.400 9 Đại học Huế 1.201-1.400 1.401+ 10 Đại học Đà Nẵng Chưa được xếp hạng 1.401+

QS là là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học nổi tiếng, bên cạnh Times Higher Education (THE), Center for World University Rankings (CWUR) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Năm nay, QS khảo sát hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 9 tiêu chí, danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất - 30%, sau đó là số trích dẫn (20%). Các tiêu chí còn lại là uy tín của trường, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tính quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả việc làm và tính bền vững, chiếm 5-15%.

Hai trường Duy Tân và Tôn Đức Thắng thường có thứ hạng cao hơn các trường khác ở Việt Nam do nhiều chính sách tăng số lượng công bố quốc tế, theo kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng. Ảnh: DTU

Trên thế giới, QS ghi nhận 500 trường tăng hạng. Mỹ có 192 đại học lọt bảng xếp hạng, dẫn đầu về số lượng. Tiếp theo là Anh với 90 trường, Trung Quốc (72), Ấn Độ (54) và Đức (48).

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu 14 năm liên tiếp, theo sau là Đại học Hoàng gia London, không thay đổi so với năm ngoái. Vị trí thứ ba là Đại học Stanford, tăng ba bậc. Hạng 4 và 5 là Oxford và Harvard.

Năm trường còn lại trong top 10 lần lượt là Đại học Cambridge, ETH Zurich, Quốc gia Singapore, College London (UCL) và Viện Công nghệ California.

Xét theo khu vực, châu Á có 565 trường vào bảng xếp hạng, đông nhất.

Doãn Hùng (Theo QS)