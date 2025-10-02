Loạt đại học hỗ trợ sinh viên sau bão Bualoi

Nhiều trường như Ngoại thương, Bách khoa, Công nghệ Bưu chính viễn thông dự kiến hỗ trợ 1-10 triệu đồng cho mỗi sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT) ngày 2/10 cho biết hiện gần 130 sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ, chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc. Trường tiếp tục mở đăng ký đến ngày 20/10.

"Đây là chương trình hỗ trợ khó khăn đột xuất của trường", đại diện PTIT cho hay. "Hội đồng sẽ xét từng hoàn cảnh thực tế để hỗ trợ, dự kiến 1-2 triệu đồng một sinh viên".

Ở trường Đại học Ngoại thương, đến chiều qua có khoảng 600 sinh viên diện này. Theo phiếu khảo sát nhanh của trường, họ có thể đề xuất nguyện vọng, nhu cầu cụ thể.

"Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhà trường muốn đồng hành, chia sẻ và kịp thời có những phương án hỗ trợ thiết thực nhất đến các bạn", trường thông báo.

Đại học Thủy lợi, Công nghệ Giao thông vận tải cũng đang thu thập thông tin sinh viên cần hỗ trợ, ưu tiên người quê ở các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Bualoi.

Tại trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, hôm qua đã có khoảng 200 sinh viên đăng ký. Thầy cô dự kiến hỗ trợ mỗi em một triệu đồng.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo sinh viên mà gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão có thể đăng ký học bổng Trần Đại Nghĩa, theo diện gặp rủi ro đột xuất từ nay đến 15/10. Học bổng nhóm này gồm hai mức là 5 và 10 triệu đồng với một sinh viên.

Sinh viên nhập học Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hôm 4/9. Ảnh: Fanpage học viện

Bão Bualoi đổ bộ Quảng Trị - Hà Tĩnh ngày 29/9 với sức gió cấp 11. Thời gian lưu bão trên đất liền là 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Từ ngày 25/9 đến 1/10, bão gây mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi từ Bắc Trung Bộ trở ra miền núi phía Bắc.

Đến ngày 30/9, bão làm 26 người chết, 22 người mất tích, 88 nhà đổ sập hoàn toàn, hơn 135.000 nhà hư hỏng, tốc mái. Ngập lụt sau bão làm 25.500 ha lúa, hoa màu thiệt hại. Hơn 8.700 ha thủy sản bị cuốn trôi.

Riêng với ngành Giáo dục, chỉ tính ở Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, hơn 1.000 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Dương Tâm