Hàng chục quan chức từ phái đoàn các nước rời khỏi hội trường ngay khi Thủ tướng Israel Netanyahu chuẩn bị phát biểu trước LHQ.

Khi bước vào hội trường ngày 26/9, ông Netanyahu nhận được những tiếng vỗ tay và reo hò vang dội. Tuy nhiên, trước khi Thủ tướng Israel bước lên bục phát biểu, hàng chục quan chức từ phái đoàn các nước rời đi.

"Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi đưa được toàn bộ con tin về nhà", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bằng cả tiếng Do Thái và tiếng Anh.

Loạt đại biểu bỏ đi khi Thủ tướng Israel phát biểu trước LHQ Hàng chục quan chức từ phái đoàn các nước rời khỏi hội trường ngay khi Thủ tướng Israel Netanyahu chuẩn bị phát biểu. Video: X/@SangitaMyska

Thủ tướng Netanyahu yêu cầu lực lượng Hamas "hạ vũ khí" và lập tức thả tất cả con tin ở Dải Gaza. Ông cũng cảnh báo quân đội Israel sẽ "săn lùng" lực lượng này.

Lãnh đạo Israel còn giơ cao một tấm bản đồ thể hiện rằng phần lớn các lực lượng được Iran hậu thuẫn đã bị Israel làm suy yếu, như Hamas ở Dải Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 26/9. Ảnh: AP

Ông Netanyahu cũng phủ nhận cáo buộc "diệt chủng" đang diễn ra ở Dải Gaza, khẳng định Israel đã cho phép hai triệu tấn hàng viện trợ vào dải đất. Về cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, ông Netanyahu gọi đây là hành động man rợ "không thể nói thành lời".

Thủ tướng Israel còn chỉ trích việc một số nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine, nói rằng điều này chẳng khác gì "tự sát dân tộc" đối với đất nước của ông và thể hiện sự hậu thuẫn cho Hamas. Ông Netanyahu khẳng định sẽ ngăn chặn việc công nhận Nhà nước Palestine.

Hamas đã bắt 251 người ở Israel làm con tin. Sau các cuộc trao đổi con tin và tù nhân người Palestine, còn khoảng 48 con tin ở Dải Gaza, trong đó Israel tin rằng còn khoảng 20 người sống sót.

Đáp trả đòn tấn công của Hamas, Israel đã mở chiến dịch ở Dải Gaza, khiến hơn 65.000 người Palestine thiệt mạng, theo cơ quan y tế ở dải đất. Israel gần đây còn đe dọa cân nhắc việc sáp nhập Bờ Tây để đáp trả loạt nước công nhận Nhà nước Palestine.

