Loạt cựu thẩm phán bị xét xử trong chuỗi 20 vụ 'chạy án'

Hà Nội10 cựu thẩm phán, lãnh đạo tòa án cùng cựu cán bộ kiểm sát, thi hành án hôm nay sẽ ra tòa do sai phạm trong 20 vụ "chạy án" tại một số địa phương.

Ngày 15/12, TAND Hà Nội mở phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, xét xử 28 bị cáo trong sai phạm liên quan 20 vụ "chạy án" diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là ông Phạm Tấn Hoàng và Phạm Việt Cường, cùng cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Tấn Đức và cựu thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lăk Vũ Văn Tú. Tất cả bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc nhận hối lộ 220 triệu đồng trong hai vụ "chạy án". Ảnh: Tòa án

Ngoài 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án, các bị cáo còn lại gồm: 3 kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 chấp hành viên, cán bộ Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật và 9 bị cáo là đương sự trong các vụ án.

Họ bị cáo buộc các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

>>Danh sách 28 bị cáo

VKSND Tối cao đánh giá sai phạm diễn ra trong thời gian dài (3/2022-5/2024), phạm vi rộng, thực hiện nhiều lần, tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng. Tất cả nhằm "giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho người đưa". Trong 20 vụ chạy án bị cáo buộc có 8 án hình sự và 12 vụ kiện tranh chấp dân sự, kinh doanh, chia thừa kế.

Người đưa hối lộ được xác định là bị cáo, người nhà họ, đưa tiền thông qua nhiều người môi giới để được giảm án tù, thay đổi phán quyết trong các vụ tranh chấp dân sự.

Cá biệt trong một số vụ, người chạy án lại là chính thẩm phán. Cáo trạng nêu, trong một vụ kiện dân sự ở Gia Lai cuối năm 2023, sau khi thắng ở phiên sơ thẩm nhưng lại bị cấp phúc thẩm tuyên thua, đương sự trong vụ tranh chấp tài sản này đã đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.

Chủ tọa phiên sơ thẩm chính là vợ ông Nguyễn Xuân Hưng - Chánh án TAND huyện Đăk Đoa khi đó. Do muốn giữ nguyên án sơ thẩm để "không ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán" của vợ, ông Hưng mang 320 triệu đồng đi quan hệ, nhờ hủy án phúc thẩm nhưng bất thành.

Ông Hưng hiện bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Trong vụ án đánh bạc khác, 3 người bị TAND thành phố Buôn Ma Thuột phạt 1-3 năm tù và đều được Trần Duy Đức, Phó Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột "chạy án" giúp, dù không ai nhờ. Ông Đức đang phải đối mặt với tội Môi giới hối lộ.

Cùng tội này, cáo trạng nêu ông Ngô Văn Nam, thẩm phán TAND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng lo lót cho cháu gái là bị cáo trong vụ án mua bán ma túy phải nhận án 20 năm tù. Ông Nam khi đó đã giúp cháu đưa 250 triệu đồng qua các mối quan hệ để xin giảm án, không tịch thu sung công bất động sản.

Một vụ "chạy án" qua 5 tầng môi giới

Trong cả 20 vụ sai phạm, cáo trạng thể hiện người có nhu cầu "chạy án" không bao giờ gặp ngay được người thực sự có thẩm quyền giải quyết mà đều phải thông qua ít nhất 3 người môi giới, cá biệt có những vụ lên tới 5 người. Đó là lý do trong vụ án này có tới 17 trong 28 bị cáo đang bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

9 trong số 17 bị cáo nhóm tội này nguyên là thẩm phán, lãnh đạo, cán bộ tòa án; Viện kiểm sát; cơ quan thi hành án.

Tiền của người đưa hối lộ bị người môi giới bớt lại một phần và khi đến tay "người có thẩm quyền" thường chỉ còn 30-50%.

Không giống như các vụ án tham nhũng được truy tố, xét xử gần đây, quà biếu, tiền hối lộ đều được đưa dưới dạng tiền mặt. Trong chuỗi 20 vụ chạy án đang bị truy tố, 16 vụ được người đưa, người môi giới và người nhận chuyển khoản cho nhau qua ngân hàng điện tử, từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc nhận hối lộ để can thiệp 5 vụ án. Ảnh:Tòa án

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc trực tiếp nhận hoặc qua môi giới, nhận 970 triệu đồng để can thiệp vào 5 vụ án cả hình sự và dân sự.

Ông Cường thừa nhận hành vi nhưng đều khai khi nhận tiền tại 2 vụ án đã "báo cáo người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng", tuy nhiên không được đồng ý.

Còn trong 3 vụ "trót lọt", ông Cường khi nhận tiền hối lộ đều phải đưa một phần cho "người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng". Cụ thể, nhận 400 triệu phải chia lại 200 triệu đồng; nhận 220 triệu phải đưa lại 100 triệu và nhận 100 triệu đưa lại 50 triệu đồng.

Đối với hành vi của lãnh đạo, thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và những người liên quan khác chưa được làm rõ, VKSND Tối cao đã tách vụ án hình sự để tiếp tục xử lý.

Đối với các bản án, quyết định trong 20 vụ án liên quan, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có văn bản chuyển cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét lại theo quy định của pháp luật.

Thanh Lam