Loạt công ty bất động sản chia thưởng cho cổ đông mức cao nhất nhiều năm

Một số công ty bất động sản như Vefac, DIC Corp, Đất Xanh, SJ Group… trả cổ tức cho cổ đông lên đến vài trăm phần trăm sau nhiều năm không thực hiện.

Ngày 4/7, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Vefac) sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 435% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 43.500 đồng). Trong đó, 135% là cổ tức của năm 2024, nguồn vốn thực hiện từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm ngoái.

Số cổ tức còn lại là khoản công ty tạm ứng đợt một năm nay. Vefac sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế quý đầu năm (17.220 tỷ đồng) để chi trả khoản này. Với hơn 166 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền công ty cần chi cho đợt cổ tức này ước tính khoảng 7.247 tỷ đồng.

Vefac là công ty con của tập đoàn Vingroup, đồng thời là chủ đầu tư khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội và Mai Lâm, huyện Đông Anh (tên thương mại Vinhomes Global Gate). Đây là lần đầu tiên công ty con của Vingroup trả cổ tức kể từ khi giao dịch cổ phiếu trên UPCoM năm 2015.

Năm nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng "dốc hầu bao" trả cổ tức đậm. Công ty cổ phần Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) vừa gây chú ý khi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 84%, tức mỗi phiếu nhận 8.400 đồng. Với hơn 30,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, D2D cần chi hơn 254 tỷ đồng trả cổ tức, tức chiếm gần 99% lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2024.

Một số công ty địa ốc như Idico (IDC), Sonadezi Long Bình (SZB), Sonadezi Giang Điền (SZG) cũng mạnh tay trả cổ tức tiền mặt.

Ngoài hình thức tiền mặt, các công ty bất động sản khác còn trả cổ tức bằng cổ phiếu. SJ Group công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phát hành 182,6 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông với tổng tỷ lệ 159%. Trong đó, 86,25 triệu cổ phiếu sẽ được doanh nghiệp này dùng trả cổ tức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024. Số còn lại được công ty thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 83,9%.

Nguồn vốn để chia thưởng được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối (866 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (745 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần (218 tỷ đồng). Để phát hành số cổ phiếu trên, SJ Group sẽ phải sử dụng số tiền có trong 3 khoản mục trên.

Đạt Phương, CNT, Vinaconex, DIC Corp, Nhà Đà Nẵng, Đất Xanh... cũng công bố phát hành hàng chục triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông với tỷ lệ cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nhìn chung, những công ty địa ốc trả cổ tức cao đều thuộc nhóm đã trải qua một quãng thời gian chưa thực hiện việc này nên dồn vào năm nay. Ngoài ra, các doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu thể hiện việc họ đang cần huy động vốn, đặc biệt trong bối cảnh nhóm bất động sản thu hút dòng tiền từ đầu năm.

Theo thống kê từ Chứng khoán Vietcap, VN-index - chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam - đã tăng khoảng 3% trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các cổ phiếu bất động sản đã tăng 45,32%.

Không chỉ tăng trưởng trong nửa đầu năm, các cổ phiếu bất động sản vẫn được các chuyên gia đánh giá sẽ có diễn biến khả quan, giúp các doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn hơn. Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Phó giám đốc Khối Phân tích, Chứng khoán Asean, dự báo lợi nhuận của nhóm bất động sản có thể tăng 15% năm nay, hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu. Ngoài ra, ông cho rằng câu chuyện sáp nhập cũng sẽ là chất xúc tác cho đà đi lên của nhóm này.

Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, Chứng khoán Yuanta chỉ ra một số yếu tố khác giúp các doanh nghiệp bất động sản hưởng lợi trong nửa cuối năm. Đó là lãi suất vay mua nhà đã ổn định ở mức thấp 5,5-7,5% một năm, cho kỳ hạn 12-36 tháng. Ngay cả việc tăng 0,5-1 điểm phần trăm cũng khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường bất động sản.

Theo lời kêu gọi của Thủ tướng nhằm hỗ trợ thị trường địa ốc, Vietcombank, Agribank và BIDV đang cung cấp lãi suất rẻ 5,5% mỗi năm trong 5 năm cho những người vay dưới 35 tuổi. Nhiều ngân hàng khác cũng đang cung cấp lãi suất vay mua nhà khuyến mãi với các điều khoản và điều kiện khác nhau.

Nguồn cung đi lên cũng là một yếu tố hỗ trợ. Theo dữ liệu từ Yuanta, trong quý I, thị trường có 19.760 căn hộ được phép mở bán tại TP HCM và Hà Nội, tăng 50% so với quý cuối năm 2024 và gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2023. Ngoài ra, thị trường ghi nhận 134.634 giao dịch trong quý đầu năm, tăng 20% so với quý trước và nhích 1% so với cùng kỳ năm ngoái. "Mặc dù mức tăng này chưa phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ, nhưng cho thấy nhu cầu cơ bản trên thị trường vẫn ổn định", báo cáo của Yuanta nêu.

Công ty chứng khoán này còn cho rằng việc Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Một loạt sửa đổi quan trọng trong Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản đã góp phần làm rõ quy trình thủ tục và tạo thuận lợi trong phát triển cũng như cấp vốn cho các dự án.

Việc đơn giản hóa quy trình xây dựng cũng đang được đẩy mạnh. Ngày 29/5, Thủ tướng đã đề xuất cắt giảm 30% thủ tục hành chính và thời gian xử lý liên quan đến cấp phép xây dựng. Đặc biệt, Yuanta nhận định phương án miễn giấy phép xây dựng cho các dự án đã có phê duyệt quy hoạch 1/500 là một bước ngoặt lớn với ngành bất động sản.

Trọng Hiếu