Loạt công trình trọng điểm thúc đẩy bất động sản Đông Bắc Hà Nội

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khánh thành, sân bay quốc tế Gia Bình và tuyến nối cầu Tứ Liên khởi công, thiết lập nền tảng hạ tầng mới cho Đông Bắc Hà Nội, kéo theo thị trường bất động sản.

Ngày 19/8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) tại Đông Anh khánh thành, bổ sung thêm một điểm sự kiện quy mô lớn cho Hà Nội. Với quy mô trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và top 10 trên thế giới, công trình dự kiến là nơi diễn ra các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch cấp quốc gia và quốc tế.

VEC nằm trong top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Ảnh: Đinh Huy

Cùng ngày, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công. Tuyến đường kết nối trực tiếp từ sân bay này tới nút giao cầu Tứ Liên cũng được triển khai, kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ phía Đông Bắc về trung tâm.

Trước đó, cầu Tứ Liên khởi công cuối tháng 5 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, định vị là trục giao thông quan trọng kết nối khu Đông Bắc, các sân bay với khu trung tâm và phía Tây Hà Nội. Khu Đông Bắc còn sở hữu loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Thượng Cát; đường vành đai 4 đoạn qua khu vực Đông Bắc Hà Nội dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị số 4 (Mê Linh - Đông Anh - Gia Lâm - Hoàng Mai - Mai Dịch - Thượng Cát) sẽ bổ sung thêm lựa chọn vận tải công cộng hướng nội đô.

Phối cảnh khu đô thị phía Đông Bắc Hà Nội. Ảnh: Masterise Homes

Báo cáo quý I của Savills cho biết Đông Anh chiếm 52% lượng giao dịch sơ cấp; tỷ lệ hấp thụ tại khu vực này ở mức cao. Giá bán căn hộ sơ cấp tại Động Anh cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt trung bình 42% mỗi năm trong 5 năm qua.

Trong bối cảnh các nguồn cung mới tiếp tục xuất hiện. Mới đây, Masterise Homes giới thiệu dự án Lumière Prime Hills tại khu vực Global Gate (Đông Bắc Hà Nội), thuộc dòng sản phẩm Lumière Series đã triển khai ở TP HCM và Hà Nội.

Dự án áp dụng triết lý thiết kế biophilic, hệ tiện ích 57 hạng mục và tiêu chuẩn vận hành, bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế. Vị trí trên trục Trường Sa - Vành đai 2 khép kín, giữa sân bay Nội Bài và sân bay Gia Bình giúp tăng khả năng kết nối cho dự án. Trong đó, toà CityLine thuộc Lumière Prime Hills có tầm nhìn hướng về VEC, các trục giao thông chính, cầu Nhật Tân và hồ cảnh quan.

Phối cảnh hệ tiện ích tại dự án Lumière Prime Hills. Ảnh: Masterise Homes

Dự án hướng đến nhóm cư dân là chuyên gia, người nước ngoài và chủ doanh nghiệp, với không gian phục vụ nhu cầu ở, làm việc, giải trí và giao thương trong cùng khu.

Theo Masterise Homes, sự phát triển của hạ tầng cùng nguồn cung mới đang định hình lại bức tranh bất động sản khu Đông Bắc Hà Nội. Đơn vị kì vọng Lumière Prime Hills sẽ đáp ứng nhu cầu của cư dân thành đạt tại khu vực trung tâm mới.

Song Anh