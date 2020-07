Loạt công trình tạo cú hích cho địa ốc Hà Tiên

Hà Tiên sở hữu 13,6 km đường biên giới với Campuchia và 26 km đường bờ biển. Đây là thành phố du lịch biển duy nhất của Tây Nam Bộ, đồng thời là cửa ngõ du lịch Phú Quốc. Theo thống kê, du lịch Hà Tiên đạt hàng triệu lượt khách mỗi năm, đứng thứ nhì miền Tây, chỉ sau Phú Quốc.

Ngoài du lịch biển, thành phố này nổi tiếng với những lễ hội văn hóa đặc sắc và du lịch tâm linh. Đặc biệt, đường hành lang ven biển kết nối 28 tỉnh tại Việt Nam và các nước Campuchia - Lào - Myanmar đang thi công qua Hà Tiên, được coi là động lực lớn để thành phố thu hút khách quốc tế.

Sau cải tạo, Hà Tiên là thành phố biển duy nhất của Tây Nam Bộ có bãi tắm cát trắng (không tính các đảo). Ảnh: Phạm Ngôn

Hà Tiên định hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại hai và thu hút trên 4,4 triệu lượt khách trước 2025. Năm 2030 thu hút trên 6,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 34.500 tỷ đồng. Đồng thời quy hoạch là thành phố du lịch cửa khẩu quốc gia và quốc tế, trở thành cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực Tây Nam Bộ.

Nhờ tiềm năng lớn, Hà Tiên đang là khu vực thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Theo số liệu từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch Kiên Giang, giai đoạn 2019 - 2020, thành phố này bất ngờ vươn lên dẫn đầu chỉ số thu hút công nghiệp của Kiên Giang với 24 dự án công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cảng Bãi Nò.

Cùng với đó, địa phương cũng thu hút hàng chục dự án nhà ở, du lịch, khu nghỉ dưỡng với vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu từ bãi Mũi Nai kéo dài đến Bãi Nò, liền kề khu đô thị mới.

Nhiều tập đoàn lớn đang xin chủ trương đầu tư như Vingroup với tổ hợp dịch vụ Vinfast, Cityland đầu tư dự án khu Mũi Nai, Hà Đô xây dựng khu đô thị lấn biển 99ha ở Quốc lộ 80, Trần Thái Group xây dựng khu sinh thái ở Đầm Đông Hồ...

CNT Group cũng liên tiếp phát triển nhiều tiện ích cao cấp như chợ đêm, Lotteria, sân tennis, hồ bơi tràn, kênh hoa đăng, công viên dòng chảy thời gian... Mới đây, đơn vị này vừa công bố 26 nền biệt thự biển cao cấp trong dự án Ha Tien Venice Villas.

Những năm gần đây, làn sóng ưu tiên đầu tư cao tốc kết nối về miền Tây diễn ra mạnh mẽ. Với vai trò là thành phố du lịch, cực kinh tế trọng điểm của khu vực, Hà Tiên đang đón nhận nhiều đại dự án trọng điểm.

Cụ thể, tháng 9 tới, tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sẽ thông tuyến. Tuyến đường dài hơn 51 km, điểm đầu tại cầu Vàm Cống (Cần Thơ), điểm cuối nối thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Song song đó, Quốc lộ 80 đoạn từ Kiên Lương đến cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cũng vừa khởi công vào ngày 3/6, dự kiến sẽ thông xe vào quý I/2021.

Theo tính toán, sau khi hai dự án trên hoàn thành, quãng đường từ Cần thơ đến Hà Tiên còn hơn 2 giờ di chuyển. Điều này giúp du khách tại Tây Nam Bộ dễ dàng đến đây du lịch nghỉ dưỡng. Mặt khác, giao thông liên vùng thuận tiện còn là động lực để Hà Tiên thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Tương lai, từ TP HCM xuống Hà Tiên sẽ chỉ còn hơn 4 giờ di chuyển

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi cũng kết nối trực tiếp với cao tốc cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (Đồng Tháp) và cao tốc N2 (Đức Hòa thuộc tỉnh Long An đến Mỹ An) để tạo thành dải cao tốc liền mạch hơn 150km.

Đặc biệt, trong năm 2024, cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu sẽ khởi công và dự kiến khai thác năm 2026. Đây là dự án có nguồn vốn lớn nhất tại miền Tây lên tới 33.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cao tốc này sẽ rút ngắn quãng đường TP HCM đến Hà Tiên còn hơn 4 giờ lái xe, tạo ra sức bật mạnh mẽ đến Hà Tiên và khu vực phụ cận.

Bên cạnh đó, ước mơ xây cầu vượt biển, nối Hà Tiên - Phú Quốc, khoảng cách ngắn nhất giữa đảo ngọc với đất liền hứa hẹn sớm trở thành hiện thực khi nhiều kỹ thuật công nghệ xây cầu hiện đại không còn xa lạ với người Việt. Hiện một tập đoàn địa ốc Singapore đã đề xuất cây cầu này với vốn dự kiến giai đoạn đầu khoảng 12.000 tỷ đồng.

Một góc Hà Tiên chụp từ trên cao. Ảnh: Lâm Duy

Trong hoạt động quy hoạch, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đã trình dự thảo gồm 5 phường: Pháo Đài, Đông Hồ, Tô Châu, Bình San, Mỹ Đức. Khu vực sẽ tổ chức thành các khu chức năng gồm khu phi thuế quan, khu cửa khẩu quốc tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu hành chính, khu dân cư và các khu chức năng khác.

Ngoài ra, trong nội đô, thành phố gấp rút triển khai các dự án thay đổi diện mạo đô thị như cải tạo bơm cát trắng vào bờ biển, hoàn thành nâng cấp bờ kè trung tâm thương mại Bình San, nối dài đường trong khu đô thị mới ra tỉnh lộ 28, ban hành tên đường cho 45 trục đường thuộc khu đô thị mới... Hà Tiên cũng đẩy mạnh phát triển các khu thương mại dịch vụ và dân cư ven biển. Đơn cử như bơm cát vào khu A5 làm khu phức hợp thương mại, bơm cát vào dải bờ biển từ Bãi Nò đến KĐT mới làm khu dân cư...

Nhờ cú hích lên thành phố và đòn bẩy từ hạ tầng, bất động sản Hà Tiên đã tăng ở biên độ mạnh. Theo khảo sát của CNT Group, một số khu vực như khu đô thị mới, bãi cây bàng, đường Nguyễn Phúc Chu đã tăng gần 400% chỉ trong ba năm. Giới đầu tư đánh giá, dù tăng cao song so với mặt bằng chung tại các thành phố khác, mức giá này vẫn hợp lý. Trong đó vị trí mặt tiền biển ngay trung tâm khoảng 20 triệu mỗi m2, có thể khai thác du lịch nên hứa hẹn tiềm năng sinh lời.

Hoài Phong