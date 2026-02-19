Loạt công trình giao thông nghìn tỷ đồng giúp miền Tây bứt phá

Quan trọng nhất là cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dài hơn 50 km, tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, hoạt động cuối tháng 4/2022.
Trong ảnh là nút giao Thân Cửu Nghĩa. Đây là điểm cuối của cao tốc TP HCM - Trung Lương và là điểm đầu cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có vai trò tạo động lực phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long - một vùng kinh tế trọng điểm, giàu tiềm năng của cả nước. Tuyến cao tốc này có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có điểm dừng khẩn cấp.
Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu dài 6,6 km, với 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, khởi công tháng 2/2020, đưa vào khai thác cuối năm 2023.
Công trình được xây dựng cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 m về phía thượng lưu; điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Cầu Mỹ Thuận 2 có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến cao tốc từ TP HCM đi Cần Thơ, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long; giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và quốc lộ 1.
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23 km đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, đưa vào hoạt động cuối năm 2023.
Cùng với cầu Mỹ Thuận 2, công trình này có vai trò kết nối đồng bộ tuyến cao tốc từ TP HCM đến Cần Thơ dài hơn 120 km, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn hơn 2 giờ, thay vì khoảng 3,5 giờ.
Cuối năm 2025, đầu năm nay, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau Expressway dài gần 110 km, vốn gần 27.500 tỷ đồng, được đưa vào khai thác. Tuyến đường rút ngắn thời gian từ Cà Mau đến TP HCM còn 3,5–4 giờ, bằng một nửa so với đi quốc lộ 1A, đồng thời hoàn thiện trục cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến cực Nam Tổ quốc.
Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có ý nghĩa đặc biệt với địa phương và miền Tây. Tuyến đường giúp thuận lợi sản xuất, vận chuyển, kết nối TP HCM và mở ra động lực mới cho nông nghiệp, thủy sản, du lịch.
Trên trục phía Tây miền Tây, cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi dài hơn 51 km, vốn hơn 6.300 tỷ đồng, thông xe đầu năm 2021. Tuyến giúp rút ngắn thời gian từ Cần Thơ đi Kiên Giang còn 50 phút và tăng kết nối liên vận quốc tế.
Cao tốc này kết nối dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mekong và tuyến N2, hình thành trục Bắc – Nam phía Tây, thông suốt từ Đồng Nai, TP HCM đến Cần Thơ, An Giang, Cà Mau mà không qua quốc lộ 1A.
Với vị trí thuận lợi, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi giúp kết nối đầu tư ở miền Tây. Ông Leaw Wee Ming - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tại Cần Thơ cho biết đơn vị đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp quy mô 300 ha, vốn 3.700 tỷ đồng tại xã Vĩnh Trinh, gần cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng…
Tháng 8/2025, cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Vĩnh Long và Đồng Tháp cách cầu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu, vốn đầu tư 6.800 tỷ đồng đưa vào khai thác. Công trình dài hơn 17 km, điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 870) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ; điểm cuối nối quốc lộ 60, TP Bến Tre cũ, cách cầu Hàm Luông gần một km.
Cuối năm 2025, cầu Đại Ngãi 2 nằm trên quốc lộ 60, vượt cửa Trần Đề đưa vào sử dụng. Công trình thuộc dự án cầu Đại Ngãi dài 15,1 km, vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, kết nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, sẽ hoàn thành, khai thác toàn tuyến trong năm 2028.
Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ thay phà Đại Ngãi, giúp rút ngắn khoảng cách 80 km so với đi quốc lộ 1 khi đi từ Cà Mau, Cần Thơ về TP HCM, giảm 1,5- 2 tiếng chờ và di chuyển qua hai phà vượt sông Hậu…
Nút giao IC4 tại xã Đại Thành, TP Cần Thơ kết nối cao tốc trục dọc Cần Thơ - Cà Mau với trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Trong đó tuyến trục ngang vượt qua cao tốc trục dọc, kèm hai nhánh nối quốc lộ 61.
An Bình