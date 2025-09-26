Loạt công nghệ mới tại hội thảo thang máy quốc tế

Bảng gọi tầng thông minh, hệ thống phòng chống thiên tai, công nghệ chống trôi thang... được giới thiệu tại Hội thảo công nghệ thang máy Shanghai Mitsubishi 2025.

Sự kiện được đồng tổ chức bởi Đại lý cốt lõi Việt Chào và Shanghai Mitsubishi, cuối tháng 8 tại Hà Nội. Hội thảo quy tụ 100 chuyên gia hàng đầu và lãnh đạo các ban quản lý dự án, tổng thầu, chủ đầu tư và kiến trúc sư ngành xây dựng. Các diễn giả thảo luận về công nghệ mới và xu hướng phát triển bền vững trong ngành thang máy Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo công nghệ thang máy Shanghai Mitsubishi 2025. Ảnh: Việt Chào

Trong đó, bảng gọi tầng thông minh COP 28,6 inch của Shanghai Mitsubishi là tâm điểm chú ý tại khu vực trải nghiệm trước hội thảo. Sản phẩm này giành 4 giải thưởng thiết kế quốc tế năm 2020, thu hút đông đảo khách tham quan nhờ tính năng điều khiển bằng giọng nói, khả năng tùy biến với tám chức năng và bốn giao diện trên màn hình LCD hiện đại.

Ông Danny Shen, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế khu vực châu Á của Shanghai Mitsubishi, cho biết nhà máy của hãng được trang bị hơn 170 robot và gần 50 AGV với độ chính xác đạt 0,001 mm - một thành tựu đáng tự hào trong ngành công nghiệp thang máy.

Shanghai Mitsubishi cũng phát triển hệ thống BUS thông minh thế hệ thứ 2, để truyền tín hiệu cho các tính năng thông minh. Hãng cũng sở hữu "bộ não" MCU đạt chuẩn SIL3 - cấp độ toàn vẹn an toàn cao nhất trong lĩnh vực thang máy. Shanghai Mitsubishi còn sở hữu hệ thống an toàn điện tử mới ZFS-ELE200, mang lại cho khách hàng trải nghiệm an toàn và êm ái.

Ngoài bảng gọi tầng thông minh, giải pháp số hóa thông minh LNK quan khách đánh giá là "bước đột phá trong quản lý thang máy". Hệ thống này cho phép theo dõi, xử lý sự cố liên tục, dự báo lỗi và bảo trì qua điện thoại thông minh, với camera AI tích hợp có khả năng nhận diện các tình huống khẩn cấp như người dùng đột quỵ hay đồ vật bị thất lạc. Công nghệ LNK gây ấn tượng cho người dùng nhờ khả năng đảm bảo an toàn và tối ưu hóa vận hành, đặc biệt khi quản lý nhiều thang máy tại các dự án khác nhau.

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, Shanghai Mitsubishi phát triển hệ thống phòng chống thiên tai toàn diện: cảm biến phát hiện ngập lụt trong hố thang, cảnh báo động đất ba cấp độ theo tiêu chuẩn Nhật Bản và tính năng tự động đưa người dùng về tầng chữa cháy gần nhất khi có hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, Shanghai Mitsubishi giới thiệu model LEHY-PRO là sản phẩm chủ lực trong kỷ nguyên số với hơn 100 bằng sáng chế nổi bật. Máy kéo có công suất lên tới 170 kW và tủ điều khiển lớn đạt chứng nhận từ TUV Rheinland, CNAS.

Điểm nổi bật của LEHY-PRO nằm ở hệ thống định vị bằng tầng thế hệ thứ 3, sử dụng thước từ thay cho móng ngựa và cờ dừng tầng truyền thống. Hệ thống có khả năng tự động định vị tầng liên tục và chống trôi thang.

"Tôi ấn tượng với hệ thống shoes dẫn hướng bánh xe thông minh có cảm biến tự động phát hiện và điều chỉnh rung chấn. Thang máy dòng LEHY-PRO lắp tại cơ quan tôi hoạt động rất êm", một khách hàng đến từ Bạc Liêu chia sẻ.

Cụ thể, dây cáp chuyên dụng của LEHY-PRO ghi nhận những cải tiến như: sức kéo và độ bền tăng 30%, tuổi thọ cao hơn đáng kể. Thang máy đạt vận tốc 12,5 m mỗi giây và tải trọng tối đa 30 tấn.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt Chào, nhấn mạnh, thang máy Shanghai Mitsubishi không chỉ đẹp về hình thức, còn sở hữu công nghệ thông minh.

Shanghai Mitsubishi có hơn 20 năm gia nhập thị trường Việt Nam. Thương hiệu cung cấp và lắp đặt chiếc thang máy đầu tiên tại Nam Định qua đại lý Việt Chào, nhà tài trợ vàng Vietnam Elevator Expo 2024 tại TP HCM, thành lập văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội... Hiện hãng và Chào Việt mở rộng chính sách bảo hành từ 2 năm lên 10 năm.

Thanh Thư