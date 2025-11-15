Loạt công nghệ màn hình mới trên TV Coocaa

Coocaa QD-Mini LED V75 tích hợp loạt công nghệ như chống chói, điều sáng chủ động, phục hồi màu da và tinh chỉnh chuyển động bằng AI... để tăng chất lượng hình ảnh.

Coocaa vừa giới thiệu dòng TV thế hệ mới QD-Mini LED V75, nổi bật với nhiều công nghệ màn hình tiên tiến, mang đến trải nghiệm thị giác vượt trội cho người dùng hiện đại. Theo đại diện Coocaa, mỗi chiếc TV được định vị là điểm giao thoa giữa công nghệ và phong cách sống. Do đó, hãng trang bị hàng loạt tính năng hiện đại, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dùng.

Công nghệ màn hình đa tầng Matte Screen Ultra

Matte Screen Ultra góp phần tạo nên hình ảnh sinh động ở mọi góc nhìn. Ảnh: Coocaa TV

Đây là điểm nhấn của dòng sản phẩm TV này. TV được trang bị ba lớp màn hình, gồm ultra clarity, ultra matte, ultra wide view.

Trong đó, ultra clarity là lớp phim quang học kép được chế tạo bằng vật liệu vô cơ thế hệ mới. Lấy cảm hứng từ kính bảo tàng, lớp này giúp TV không phản chiếu, tăng hiệu suất màu sắc và khả năng tái tạo chi tiết.

Bên dưới ultra clarity là lớp phủ mờ ultra matte có chỉ số chống chói AG25 - mức được xem là lý tưởng, hỗ trợ cân bằng độ rõ nét của hình ảnh và khuếch tán bề mặt. Lớp ultra wide-view ở dưới cùng cải thiện đáng kể không gian quan sát, để hình ảnh chân thực không biến dạng.

Nhờ đó, công nghệ này giải quyết hai vấn đề thường gặp nhất là chói sáng và biến dạng hình ảnh khi xem ở góc hẹp. Nhờ đó, người dùng có trải nghiệm thị giác tốt trong mọi điều kiện ánh sáng, góc nhìn.

Công nghệ Full Array Local Dimming

Công nghệ Full Array Local Dimming có khả năng điều sáng chủ động. TV có khả năng làm sáng thông minh, trong khi vùng tối được làm sâu, khuếch đại tương phản. TV còn tích hợp công nghệ Eye Care giúp bảo vệ thị lực người dùng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em.

Sản phẩm còn được trang bị chip Mini LED kép 16 tinh thể pha lê, kiểm soát ánh sáng chính xác, giảm quầng sáng. Đồng thời, công nghệ QD Solid Shield bảo vệ chấm lượng tử bằng vật liệu SiO2, giúp màu sắc bền vững đến 10 năm.

Nâng cấp hình ảnh bằng AI

Công nghệ S AI Engine là hệ thống xử lý độc quyền của Coocaa, kết hợp dữ liệu hình ảnh khổng lồ và thuật toán học sâu để tối ưu khung hình theo từng loại nội dung. Công nghệ này có khả năng nhận diện vùng da người, sau đó cân bằng chỉnh độ sáng, màu sắc và tương phản để tái hiện làn da tự nhiên. Hình ảnh hiển thị trên Coocaa QD-Mini LED V75 do đó chuẩn xác hơn và giữ vẻ đẹp nguyên bản so với các công nghệ xử lý thông thường.

COOCAA ứng dụng công nghệ AI vào QD-Mini LED V75, cho phép người dùng tận hưởng hình ảnh sắc nét. Ảnh: Coocaa TV

S AI Engine còn chủ động phân tích và tinh chỉnh chuyển động. Công nghệ này kết hợp với tần số quét 120Hz Turbo Motion giúp loại bỏ hiện tượng rung lắc, bóng mờ để cho trải nghiệm xem chất lượng cao.

Ngoài ra, TV thế hệ mới của Coocaa tiếp tục tích hợp công nghệ MEMC để phân tích và bù đắp các khung hình thiếu để đảm bảo hiển thị mọi chuyển động nhanh, đặc biệt hữu ích đối với tín đồ phim hành động và thể thao tốc độ cao.

Mang âm thanh sống động vào nhà

Coocaa QD-Mini LED V75 không chỉ nổi bật về hình ảnh mà còn mang đến trải nghiệm âm thanh sống động như rạp phim. Hãng hợp tác với dbx-tv để tinh chỉnh âm thanh, bổ sung nam châm tăng công suất loa, kết hợp công nghệ Dolby Atmos giúp âm trường trong trẻo, chi tiết và loại bỏ tạp âm. Người dùng có thể tận hưởng âm nhạc dễ dàng với Bluetooth Audio mà không cần bật màn hình, vừa tiết kiệm năng lượng vừa tiện lợi.

Theo đại diện Coocaa, dòng sản phẩm mới kế thừa công nghệ Bluetooth Audio, kết nối âm thanh chỉ trong một chạm. Người dùng có thể tận hưởng âm nhạc mà không cần bật màn hình, tiết kiệm năng lượng và tránh bị phân tâm.

Sản phẩm với nhiều tính năng trở thành lựa chọn của người dùng hiện đại. Ảnh: Coocaa TV

Ngoài âm thanh, sản phẩm còn tích hợp kho giải trí hơn 10.000 ứng dụng, hỗ trợ trình chiếu từ điện thoại, laptop qua Chromecast, HDMI 2.1... cùng khả năng điều khiển bằng giọng nói. Tính năng Daily Family 2.0 nâng cao bảo mật và tối ưu trải nghiệm.

Ra mắt tại "Your Home Gallery - Triển lãm tại gia, Tinh hoa công nghệ", Coocaa QD-Mini LED V75 có thể là điểm nhấn công nghệ dịp cuối năm nay.

Văn Hà