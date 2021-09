Loạt công nghệ an toàn sắp có trên VinFast VF e34

Ôtô điện đầu tiên của VinFast dự kiến sẽ được hãng trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến có trên dòng xe sang, hứa hẹn vượt qua các bài thử nghiệm của tổ chức quốc tế.

Mới đây, VinFast chia sẻ thêm thông tin về những công nghệ an toàn sẽ được hãng trang bị trên VF e34, mẫu SUV hạng C có giá niêm yết 690 triệu đồng.

VinFast VF e34 đang được hãng thử nghiệm tại Việt Nam.

Cụ thể, nhóm công nghệ an toàn nâng cao trên mẫu ôtô điện đầu tiên của VinFast có các tính năng: cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo khả năng va chạm với phương tiện khác khi mở cửa, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù và đèn chiếu sáng tự động. Đây là nhóm các tính năng thường có trên các dòng xe cao cấp.

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi được hoạt động dựa trên các cảm biến gắn phía sau xe. Khi xe đang lùi, nếu cảm biến phát hiện có phương tiện phía sau, sẽ đưa ra các tín hiệu bằng âm thanh, hình ảnh, hỗ trợ người lái phát hiện tình huống và sớm đưa ra phản xạ. So với cảm biến lùi thông thường, trang bị này hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn, phát hiện cả chướng ngại vật đứng yên và các vật thể di động.

Nội thất VinFast VF e34.

Tương tự, tính năng cảnh báo va chạm khi mở cửa hoạt động trên cả bốn cánh cửa xe. Hệ thống này khi phát hiện ra nguy cơ va chạm từ xung quanh khi mở cửa, sẽ ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh cảnh báo người ngồi bên trong xe. Đây là tính năng an toàn độc đáo, không có trên nhiều mẫu xe tại Việt Nam.

Với tính năng cảnh báo lệch làn đường, hệ thống cảm biến và camera sẽ liên tục quan sát vạch kẻ đường trong quá trình di chuyển, phát hiện tình huống xe rời khỏi làn mà tín hiệu báo rẽ không được bật lên. Từ đó, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo bằng âm thanh hoặc cảm biến rung tới người lái.

Tính năng cảnh báo điểm mù sẽ giúp người lái nhận diện được chướng ngại vật khuất tầm nhìn, giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm không mong muốn. Đèn chiếu sáng tự động chỉnh luồng sáng sẽ giúp người lái tối ưu tầm nhìn, không làm chói mắt phương tiện ngược chiều.

Ngoài các tính năng trên, VinFast VF e34 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và 6 túi khí. Các tính năng bổ trợ khác có cảnh báo áp suất lốp, gọi cứu hộ khẩn cấp eCall.

VinFast VF e34 đang được thử nghiệm những bước cuối cùng, trước khi dự kiến đến tay khách Việt vào cuối năm nay.

Một chuyên gia trong ngành ôtô tại Hà Nội cho biết, việc trang bị hàng loạt tính năng an toàn cao cấp trên VF e34 là nỗ lực thể hiện cam kết cao về an toàn của VinFast. Ba mẫu ôtô đầu tiên của hãng này là Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều có chứng nhận an toàn ở mức 4 và 5 sao của ASEAN NCAP. VinFast cũng là hãng được nhận giải thưởng "Hãng xe có cam kết cao về an toàn" tại sự kiện ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2020.

Đại diện VinFast cho biết, hãng đã lên kế hoạch kiểm thử để có chứng nhận an toàn cao nhất của Euro NCAP (châu Âu) và NHTSA (Mỹ) cho các dòng xe điện dự kiến bán tại Bắc Mỹ và châu Âu trong thời gian tới.

Tuấn Vũ (Ảnh: VinFast)