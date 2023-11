Loạt cổ vật của người sở hữu ấn 'Hoàng đế chi bảo'

Ấn vàng Vua Minh Mạng về Việt Nam

Không gian trưng bày ấn vàng ở Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Video: Huy Mạnh

Trong phòng, ông đặt tượng Phật ngọc cao hơn một mét làm bằng đá thạch anh hồng, do nghệ nhân Đà Nẵng đúc. Bên phải là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, do nghệ nhân làng Ý Yên (Nam Định) đúc. Bên trái là bức tranh in chân dung vua Minh Mạng lồng khung gỗ. Theo thông tin trên website của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tranh không rõ tác giả, được cho là do một người phương Tây vẽ.