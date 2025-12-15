Loạt cổ thụ trong công viên ở Cần Thơ bị đốn hạ

Hơn 40 cây xà cừ, còng, bạch đàn lâu năm trong công viên bị đốn hạ, vận chuyển đi nơi khác, chính quyền xác định bảo vệ và cán bộ quản lý tại đây có liên quan.

Khoảng một tuần qua, nhiều cây xanh trong Công viên Văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị đốn hạ trái phép. Theo người dân, tại khu vực kinh doanh cây cảnh cũ cạnh hồ nhỏ, cách cổng chính khoảng 200 m, sáu cây xà cừ bị đốn. Thân cây đã được đưa đi, chỉ còn gốc đường kính 50–70 cm, vết cưa còn mới, phía trên bị che phủ bằng đất và cỏ.

Gốc cây xà cừ trong Công viên văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ. Ảnh: Đức Nguyễn

Phía sau khu nhà quản lý và khu hội chợ triển lãm, nhiều cây khác bị cưa hạ, cành lá khô nằm rải rác. Tại khu vực phía sau hồ lớn, gần sân bóng đá mini, khoảng 30 cây xà cừ, còng, bạch đàn bị đốn, nhiều nhánh cây nằm ngổn ngang ven đường.

UBND phường Sóc Trăng cho biết hiện trường cho thấy nền đất và gốc cây còn tươi, trong khi toàn bộ thân cây đã bị vận chuyển đi nơi khác. Các khu vực xảy ra vụ việc không được lắp camera giám sát. Qua xác minh ban đầu, có nhiều người tham gia đốn cây, sử dụng ít nhất bảy lượt xe tải chở gỗ ra ngoài.

Nhiều đoạn nhánh cây bị đốn hạ bỏ tại hiện trường trong Công viên văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Ảnh: Đức Nguyễn

Theo UBND phường, sau sáp nhập địa giới hành chính, Công viên Văn hóa Hồ Nước Ngọt thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đơn vị không có chủ trương chặt hạ hàng loạt cây xanh trong công viên. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người liên quan, trong đó có bảo vệ và cán bộ quản lý công viên.

Một góc Công viên văn hóa Hồ Nước Ngọt. Ảnh: Minh Châu

Công viên Văn hóa Hồ Nước Ngọt rộng khoảng 20 ha, nằm trên đường Hùng Vương, được xây dựng hơn 50 năm trước. Khu vực có hai hồ nước chiếm khoảng 30% diện tích, cùng khu hội chợ triển lãm, khu vui chơi ngoài trời và hệ thống cây xanh lâu năm, từng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Sóc Trăng trước đây và nay là TP Cần Thơ.

An Bình