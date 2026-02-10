Loạt cổ phiếu đầu ngành chạm sàn

Các mã đầu ngành ngân hàng, dầu khí và cao su cùng mất hết biên độ bởi áp lực xả hàng quyết liệt, nhưng VN-Index giảm không nhiều nhờ "trụ đỡ" Vingroup.

Cổ phiếu của ngân hàng BIDV đứng đầu danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi giao dịch dưới tham chiếu suốt phiên 10/2, đóng cửa tại mức sàn 47.100 đồng. Áp lực bán chưa được hấp thụ hết nên khối lượng chờ khớp giá sàn vào cuối phiên còn gần 2 triệu đơn vị.

Tương tự, hai đại diện của nhóm dầu khí gồm PV GAS và Petrolimex đều đảo chiều từ tăng thành giảm sàn, đóng cửa lần lượt tại 107.700 đồng và 53.300 đồng. Tổng khối lượng dư bán giá sàn của hai mã này hơn 3 triệu đơn vị.

Ở nhóm cao su, GVR nối dài chuỗi lao dốc khi mất 7%, xuống dưới 36.000 đồng. Cổ phiếu này đứng thứ tư trong danh sách tác động tiêu cực đến diễn biến thị trường khi lấy đi của VN-Index hơn 2 điểm.

Áp lực xả hàng từ những mã đầu ngành lan ra diện rộng, khiến sắc đỏ bao trùm thị trường. Sàn TP HCM có 216 mã giảm, gấp đôi số lượng cổ phiếu tăng. Rổ VN30 tương tự khi bên giảm có 16 mã, còn phía tăng là 8 mã.

Dù vậy, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM biến động không đáng kể so với phiên đầu tuần, nhờ đà hưng phấn của cổ phiếu liên quan đến Vingroup. VIC tăng trần, VHM tích lũy 6,6% đã đóng góp hơn 20 điểm cho chỉ số chung.

VN-Index nhờ đó chốt phiên với mức giảm chưa đến 1 điểm, giao dịch quanh 1.754 điểm. Đây là phiên thứ năm liên tiếp chỉ số đi xuống.

Thanh khoản sàn TP HCM đạt hơn 28.400 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 tỷ so với phiên trước. Ba cổ phiếu dẫn đầu về giá trị khớp lệnh đều thuộc nhóm ngân hàng, lần lượt là MBB, BID và VCB.

Tín hiệu tích cực nhất là khối ngoại cắt chuỗi bán ròng 6 phiên liên tiếp, quay lại giải ngân hơn 760 tỷ đồng. MBB trở thành tâm điểm gom hàng của khối ngoại với hơn 20 triệu cổ phiếu, sau đó đến DPM, KDH và MWG.

Tại báo cáo công bố trưa 10/2, nhóm phân tích SSI dự báo thanh khoản thị trường sẽ chững lại trong tuần cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, và có thể phục hồi sau đó. VN-Index nhiều khả năng cũng phục hồi sau nhịp điều chỉnh trong vài tuần gần đây bởi hiệu ứng tích cực từ mùa công bố kết quả kinh doanh cuối năm 2025.

Theo SSI, dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết tương đối cao, lần lượt 87,5% và 75% một tuần trước và nửa tháng sau dịp nghỉ lễ. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng tới.

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng lợi nhuận tích cực cho năm 2026. Một số ngân hàng, doanh nghiệp bán lẻ và bất động sản đã công bố kế hoạch sơ bộ với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20-30%. "Lãi suất qua đêm hạ nhiệt trong tuần gần đây cũng có thể hỗ trợ tâm lý thị trường trong ngắn hạn", nhóm phân tích SSI viết.

Phương Đông