Loạt chính sách về tổ chức, nhân sự quân đội hiệu lực từ 2025

Sắp xếp đơn vị trong quân đội, điều chỉnh tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ, đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và nhân tài là những chính sách lớn trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng có hiệu lực từ năm 2025.

Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị quân sự

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và không còn cấp huyện. Cùng với đó, Quân đội giải thể Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thay thế bằng Ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện được tổ chức lại, bảo đảm thực hiện thông suốt thông qua cấp xã, cấp tỉnh và Ban chỉ huy phòng thủ khu vực theo mô hình mới.

Theo định hướng của Bộ Quốc phòng, 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp được tổ chức với 145 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, mỗi địa phương có 3-6 đơn vị tùy diện tích, dân số, yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm quân sự, quốc phòng. Mỗi Ban chỉ huy phòng thủ khu vực có thể cử 5-7 sĩ quan hỗ trợ cho cấp xã trong giai đoạn nhất định. Với 3.321 xã sau sáp nhập, bình quân mỗi Ban chỉ huy phòng thủ khu vực phụ trách khoảng 40-50 xã.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024. Ảnh: Giang Huy

Song song với việc sắp xếp lực lượng quân sự địa phương, Quân đội tổ chức lại các đơn vị chủ lực trực thuộc. Trong đó, Quân đoàn 34 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên và Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long. Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, với chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn, được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại hơn, phù hợp với thế bố trí chiến lược mới.

Bộ Quốc phòng cũng thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh, được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại, có khả năng bố trí chiến lược rộng hơn. Lực lượng này được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, với quy mô, chức năng và nhiệm vụ mở rộng so với trước.

Ngoài ra, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật được sáp nhập thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; các cục Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kinh tế được tổ chức lại thành Cục Tài chính. Viện Chiến lược quốc phòng và Viện Lịch sử quân sự được hợp nhất thành Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam. Cục Bản đồ và Cục Tác chiến được tổ chức lại thành Cục Tác chiến. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Cục Chính sách được hợp nhất thành Cục Chính sách - Xã hội.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội là tất yếu khách quan, phù hợp thực tiễn, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lữ đoàn Pháo binh 45 tham gia diễn tập Pháo lễ cho Đại lễ A80. Ảnh: Phạm Chiểu

Bỏ một số chức danh sau khi sắp xếp bộ máy

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi có hiệu lực từ 1/7, quy định bãi bỏ một số chức danh, gồm Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; Phó chỉ huy trưởng, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

Việc bãi bỏ các chức danh này nhằm phù hợp với Đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức lực lượng quân sự địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương.

Luật sửa đổi cũng điều chỉnh thẩm quyền gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, thẩm quyền quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thuộc Chủ tịch UBND cấp xã, thay cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện như trước đây.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân; việc tổ chức lễ giao, nhận quân do Ban chỉ huy phòng thủ khu vực thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chuyên gia hàng đầu về vũ khí có thể nhận lương tối đa hơn 230 triệu đồng

Nghị định 103 có hiệu lực từ 1/7 quy định một số chế độ, chính sách đối với người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt.

Theo nghị định, mức tiền lương tối đa theo tháng của chuyên gia bằng 30 lần mức lương cơ sở (tương đương hơn 70 triệu đồng); nhà khoa học đầu ngành bằng 80 lần mức lương cơ sở (hơn 187 triệu đồng); tổng công trình sư bằng 100 lần mức lương cơ sở (tương đương hơn 230 triệu đồng).

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và tổng công trình sư được ưu tiên giao triển khai các chương trình, đề án khoa học và công nghệ về phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt; được xem xét bổ nhiệm vào vị trí việc làm phù hợp năng lực và nhiệm vụ.

Ngoài ra, họ được ưu tiên bố trí nhà ở công vụ trong trường hợp không có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân hoặc có nhà ở nhưng cách nơi làm việc trên 30 km; được hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc vay vốn mua nhà ở trả góp từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức; được hưởng chính sách nghỉ dưỡng theo quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Một sĩ quan đang trong quá trình luyện phi công trên máy bay Yak 130. Ảnh: Giang Huy

Học viên phi công tốt nghiệp giỏi có thể được phong hàm đại úy

Thông tư 18/2025 của Bộ Quốc phòng quy định việc phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ; thăng quân hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy vượt bậc, trước thời hạn và nâng lương trước thời hạn.

Theo đó, học viên đào tạo phi công, tàu ngầm xếp hạng tốt nghiệp khá, rèn luyện tốt, là đảng viên được xét phong quân hàm thượng úy; trường hợp tốt nghiệp giỏi hoặc đào tạo ở nước ngoài được phong quân hàm đại úy.

Hạ sĩ quan, binh sĩ đào tạo bác sĩ tại Học viện Quân y, xếp hạng tốt nghiệp giỏi trở lên, trong khóa học được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân trở lên, được xét phong quân hàm thượng úy. Người đào tạo trình độ đại học tại các trường còn lại, xếp hạng tốt nghiệp xuất sắc, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân trở lên và là đảng viên cũng được xét phong quân hàm thượng úy.

Nâng tiêu chuẩn sức khỏe khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Theo Thông tư 105/2023 của Bộ Quốc phòng áp dụng trong kỳ tuyển quân năm 2025, việc phân loại sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự dựa trên hai tiêu chí chính là thể lực và bệnh tật. Công dân đủ điều kiện nhập ngũ phải đạt sức khỏe loại 1, 2 hoặc 3.

Mỗi chỉ tiêu sức khỏe được chấm điểm từ 1 đến 6, trong đó 1 là rất tốt, 6 là rất kém. Người đạt sức khỏe loại 1 có tất cả chỉ tiêu đạt điểm 1; loại 2 có ít nhất một chỉ tiêu điểm 2; loại 3 có ít nhất một chỉ tiêu điểm 3; các trường hợp có chỉ tiêu từ điểm 4 trở lên không đủ điều kiện nhập ngũ.

Về thể lực, Bộ Quốc phòng áp dụng chỉ số BMI (Body Mass Index) để đánh giá tương quan giữa chiều cao và cân nặng. Công dân nam cao dưới 1,57 m, nặng dưới 43 kg; nữ cao dưới 1,5 m, nặng dưới 42 kg không đạt tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Sơn Hà