Loạt cây đổ đè sập nhà, chắn ngang đường ở TP HCM

Trong cơn giông lốc lớn, gần chục cây xanh quanh công viên Bình Phú ngã, đổ đè sập nhà giữ xe, tủ điện, uy hiếp người đi đường, chiều 11/9.

Khoảng 17h30, mưa to kèm gió giật mạnh kéo đến tại nhiều nơi ở TP HCM. Giông lốc lớn đã quật ngã cây me tây cổ thụ cao khoảng 20 m, đường kính hơn một mét đè sập nhà giữ xe trong công viên Bình Phú ở đường Nguyễn Văn Luông (quận 6 cũ).

Cây ngã làm sập nhà giữ xe ở công viên Bình Phú, khung thép đè lên hai xe máy. Ảnh: Đình Văn

Lúc này bên dưới đang dựng hơn 20 xe máy của khách vào công viên, trong đó hai chiếc bị khung thép đè, hư hỏng nặng. Nhiều người dân sau đó đã di dời các xe khác ra ngoài.

Tại hiện trường, phần gốc bật lên mặt đường để lại hố rộng đường kính 2 m. Cách đó 10 m, hàng loạt cây cao từ 10-15 m cũng ngã đè lên tủ điện trung thế, chắn ngang đường.

Cổ thụ cao khoảng 20 m, đường kính hơn một mét ngã sập nhà giữ xe ở công viên Bình Phú. Ảnh: Đình Văn

Chị Mai Hương, bán quán ăn gần công viên này, cho biết trong cơn mưa kèm giông giật như lốc xoáy khiến nhiều cây xanh ngã rạp. "Có một cây lớn ngã ra đường nhưng ngã chậm nên nhiều người đi xe máy may mắn dừng lại kịp thời", chị Hương nói.

Tủ điện trung thế nằm trên đường Nguyễn Văn Luông bị đè hư hỏng. Ảnh: Đình Văn

Giông lốc trong mưa lớn chiều nay cũng cuốn bay nhiều mái tôn uy hiếp người đi xe máy trên đường Hồng Bàng (quận 5 cũ).

Đình Văn