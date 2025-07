Loạt cải tiến trên bộ đôi smartphone gập cao cấp nhất của Samsung

Z Fold7 là điện thoại gập mỏng nhất dòng Fold, Z Flip7 mỏng gọn với màn hình phụ không điểm khuyết, dùng chip 3 nm, camera nâng cấp và tích hợp Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt.

Hai thiết bị gập ra mắt ngày 9/7, với tham vọng thay đổi trải nghiệm của người dùng với dòng máy không phải dạng thanh. Những nâng cấp tập trung vào thiết kế, cấu hình, camera và khả năng khai thác sức mạnh của Galaxy AI.

Z Fold7 và Z Flip7 mới ra mắt. Ảnh: Samsung

Trong đó, Galaxy Z Fold7 là mẫu điện thoại gập mỏng nhất dòng Fold với độ dày 8,9 mm khi gập. Kích thước này mỏng hơn 26% so với thế hệ trước. Với trọng lượng 215 gram, máy nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra - mẫu điện thoại thanh cao cấp nhất của Samsung ra mắt đầu năm nay.

Điện thoại mới có màn hình ngoài 6,5 inch tỷ lệ 21:9, gần tiệm cận điện thoại dạng thanh. Màn hình chính 8 inch - lớn nhất từ trước đến nay của Samsung. Thiết bị dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, camera chính 200 megapixel cùng khả năng đa nhiệm tối ưu nhờ không gian hiển thị lớn.

Mặc dù đạt độ mỏng tối ưu, Galaxy Z Fold7 duy trì độ bền nhờ cấu trúc Armor FlexHinge, khung Armor Aluminum và kính Gorilla Glass Ceramic 2.

Thiết kế Galaxy Z Fold7. Ảnh: Samsung

Galaxy Z Flip7 theo hướng nhỏ gọn, tập trung vào tính linh hoạt và khả năng selfie. Với độ mỏng 13,7 mm khi gập và trọng lượng chỉ 188 gram, máy dễ dàng bỏ túi hoặc cầm trên tay trong các hoạt động thường nhật. Thay đổi lớn nhất là màn hình phụ FlexWindow rộng 4,1 inch được thiết kế bao phủ mặt trước, không bị khuyết, hỗ trợ nhiều thao tác nhanh không cần mở máy.

Camera chính 50 megapixel kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh ProVisual Engine giúp tối ưu ánh sáng và chi tiết. Camera hỗ trợ các tính năng chụp ảnh như Auto Zoom căn khung tự động khi người dùng di chuyển; điều chỉnh khung hình nhanh bằng thao tác vuốt Zoom Slider hay Camera Hole Visualization báo hiệu chính xác tình trạng ghi hình.

Máy có màn hình chính 6,9 inch, lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Flip, dùng chip xử lý 3 nm và pin 4.300 mAh.

Thiết kế Z Flip7 mở rộng màn hình ngoài FlexWindows. Ảnh: Samsung

Galaxy AI trên bộ đôi có khả năng hỗ trợ tiếng Việt tự nhiên, hoạt động linh hoạt nhờ màn hình lớn của Fold7 và màn hình phụ của Flip7.

Với màn hình lớn, Galaxy Z Fold7 cho phép hiển thị song song nội dung và phản hồi AI - giúp việc tương tác với trợ lý Gemini Live, chỉnh sửa ảnh với Photo Assist hay kéo và thả kết quả AI diễn ra tự nhiên như khi làm việc trên máy tính. Tính năng Xem kết quả AI với các lựa chọn bố cục cho phép người dùng giữ lại ngữ cảnh ban đầu khi nhận phản hồi, đặc biệt hữu ích trong các tác vụ tìm kiếm thông tin.

Trong khi đó, Flip7 cho phép nhận phản hồi AI ngay từ màn hình ngoài, tích hợp các nhắc nhở thông minh, thông tin thời tiết, gợi ý địa điểm qua Now Bar và Now Brief.

Theo Samsung, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 là bước tiến, định nghĩa lại dòng điện thoại gập. Hãng cho rằng, với thiết kế ngày càng tối ưu và tính năng hoàn thiện, điện thoại gập đã tiến gần hơn tới tương đương thiết bị phẳng.

Hoài Phương