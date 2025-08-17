Loạt bang Mỹ điều Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington

Thống đốc Nam Carolina, Ohio, Tây Virginia điều lính Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington để hỗ trợ ông Trump "khôi phục luật pháp và trật tự".

"Tôi đã ra lệnh triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Nam Carolina để hỗ trợ Tổng thổng Donald Trump trong sứ mệnh khôi phục luật pháp và trật tự cho thủ đô. Chính phủ liên bang sẽ chi trả cho hoạt động này", Thống đốc Nam Carolina Henry McMaster cho biết hôm 16/8.

Theo ông McMaster, lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Nam Carolina sẽ lập tức được rút về bang trong trường hợp địa phương gặp thiên tai hay vấn đề khẩn cấp.

Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ trên đường phố thủ đô Washington ngày 16/8. Ảnh: AP

Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey trước đó cũng tuyên bố khoảng 300-400 lính Vệ binh Quốc gia sẽ tới thủ đô Washington khi chính phủ liên bang tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô.

Thống đốc Ohio Mike DeWine thông báo cử khoảng 150 quân nhân Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington.

Vệ binh Quốc gia là lực lượng quân sự dự bị của quân đội Mỹ. Mỗi bang và vùng lãnh thổ Mỹ đều có Vệ binh Quốc gia chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ thống đốc. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ có thể điều động lực lượng này để thực hiện các nhiệm vụ liên bang trong thời chiến hay tình huống khẩn cấp quốc gia.

Thủ đô Washington trước đây do chính quyền Đặc khu Columbia điều hành dưới sự giám sát từ quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 11/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng ở Washington, kích hoạt Điều 740 Đạo luật Tự quản để triển khai lực lượng liên bang và Vệ binh Quốc gia tới thành phố. Khoảng 800 lính Vệ binh Quốc gia đã tới Washington làm nhiệm vụ.

Luật liên bang cho phép ông Trump kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô Washington trong 30 ngày. Nếu muốn gia hạn, ông Trump sẽ cần được quốc hội phê duyệt, điều có khả năng bị đảng Dân chủ ngăn chặn.

Ngọc Ánh (Theo Hill, Reuters, ABC)