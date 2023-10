Loạt ảnh về cách đi du lịch 100 năm trước

Đầu những năm 1920 là thời kỳ cấm rượu ở Mỹ. Do đó, các nhân viên an ninh sẽ kiểm tra rượu trên tàu chở hàng. Người bán thường ngụy trang rượu để chuyển từ Holandale, Florida (Mỹ) tới Newark, New Jersey (Mỹ).