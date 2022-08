Loạt ảnh đẹp nhất chụp bằng iPhone

Ra đời từ năm 2007, iPhone Photography Awards (IPPAwards) là cuộc thi nhiếp ảnh được tổ chức thường niên để chọn ra những tác phẩm đẹp nhất chụp từ điện thoại của Apple. Mỗi năm, IPPAwards thu hút hàng nghìn bức ảnh, được chia thành 16 chủ đề, từ các tác giả ở hơn 140 quốc gia.

Năm nay, The Kid of Mosul được vinh danh là "Ảnh của năm", do tác giả Antonio Denti chụp bằng iPhone 11 tại khu chiến sự Mosul (Iraq), ghi lại khoảnh khắc của người lính và một em bé giữa đống đổ nát.