Loạng choạng giữa phố, em bé đi xe đạp văng vào gầm xe tải

Tây NinhBé gái được lôi ra từ gầm xe tải trong khi chiếc xe đạp bị nghiền nát, hôm 16/12 tại Nguyễn Văn Quá.

Em bé đi xe đạp văng vào gầm xe tải Video: Sơn Trung

Tình huống giao thông: Cô bé trong trang phục học sinh đi xe đạp điện giữa hai làn đường đông phương tiện. Tránh xe máy đi trước bên phải và chiếc taxi vượt lên từ bên trái, cô bé loạng choạng tay lái rồi lao thẳng vào gầm xe tải ở hướng ngược chiều đang đi tới. Xe tải phanh gấp, chẹt lên xe đạp. May mắn người dân tại đây bế được cô bé thoát ra an toàn, chị bị một số vết thương nhỏ phần mềm.

Kỹ năng lái xe: Các em học sinh đạp xe tham gia giao thông nên đi sát lề đường, không đi ra giữa đường nơi các phương tiện đi tốc độ nhanh hơn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ hai phía. Đặc biệt, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ quá nhỏ điều khiển phương tiện ra đường khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn giao thông.

Nguyên Vũ