Loạn vé 'Táo quân 2025'

Vé mời xem chương trình "Táo quân 2025" bị rao bán với giá từ bốn đến 10 triệu đồng một cặp.

Chương trình sẽ ghi hình trong ba ngày, từ 15 đến 17/1 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, phát sóng trong đêm giao thừa Ất Tỵ. Dịp này, dàn nghệ sĩ gạo cội gồm Chí Trung, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung trở lại sau một năm rời chương trình.

Êkíp không bán vé, do nguồn thu của chương trình đến từ việc bán quảng cáo trên sóng truyền hình. Họ chỉ dành vé mời cho các nghệ sĩ, thành viên đoàn, nhân viên của đơn vị sản xuất. Vì thế, khán giả có nhu cầu chỉ có thể "săn" từ những kênh không chính thức. Việc trung gian phe vé kiếm lời từ chương trình diễn ra nhiều năm qua, do nhu cầu mua cao. Khán giả yêu thích tiết mục chủ yếu thuộc độ tuổi trung niên, đã theo dõi Táo quân nhiều năm. Số còn lại mua tặng người thân dịp trước Tết.

Nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung (phải) trong "Táo quân 2023". Ảnh: VFC

Trên mạng xã hội, các hội nhóm trao đổi vé Táo quân nở rộ, hút vài chục nghìn người tham gia. Nhiều tài khoản rao bán cam kết có vé thật, do "lấy được từ người nhà ở trong êkíp". Các hàng đầu ở tầng một được rao với giá chục triệu đồng một cặp. Khu vực giữa giá "mềm" hơn, khoảng bốn đến tám triệu. Khu vực cuối, tầng hai dao động mức hơn hai triệu đồng. Nhà sản xuất chỉ phát hành vé cứng, không quét mã QR, nhưng khó kiểm chứng do mẫu in không quá phức tạp, có thể làm giả.

Nghệ sĩ Tự Long khuyên khán giả trên trang cá nhân: "Vé Táo quân không phải cứ ai rao là có đâu. Muốn mua thì phải kiểm tra thông tin chính thống, tránh rơi vào cảnh Tết đến mà trong lòng toang như Táo Kinh tế mất sổ gạo nhé". Ngày 11/1, trang Cổng thông tin Quốc hội cũng cảnh báo người xem tỉnh táo, tránh "tiền mất tật mang".

Khán giả Xuân Thủy, 48 tuổi, Hà Nội, cho biết không giao dịch online vì sợ bị lừa: "Nhiều năm nay, tôi mua vé cho bố mẹ bằng cách đến địa điểm trước giờ ghi hình, mặc cả với những người làm nghề phe vé. Họ đảm bảo vé thật, sau khi vào cửa mới trao tiền. Năm ngoái, tôi mua được một cặp hàng G, giá bảy triệu đồng. Có năm cũng phải ngồi hàng ghế xấu".

Tú Oanh trong 'Táo quân 2024' Tú Oanh (vai Táo Văn Thể) và MC Thảo Vân trong phần mở đầu "Táo quân 2024". Video: VFC

Theo nghệ sĩ Chí Trung, kịch bản Táo quân ban đầu lên đến hơn 70 trang, nhưng sau đó được rút gọn đi. Nghệ sĩ Quốc Khánh vẫn đóng vai Ngọc Hoàng. Các nghệ sĩ Chí Trung, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung vào vai bốn Táo. Thông tin về các nhân vật chưa được công bố. Do nghệ sĩ Công Lý, Xuân Bắc không thể tham gia, nhiều khả năng Trung Ruồi, Duy Nam đóng Nam Tào, Bắc Đẩu. Một số nghệ sĩ mới tham gia gồm Thái Sơn, Thanh Hương.

Táo quân 2025 đánh dấu 22 năm chương trình ra đời. Những năm trở lại đây, nhiều người nhận xét show "đuối" nội dung, không còn sáng tạo, thậm chí mảng miếng hài bị cho "nhảm, nhạt". "Cha đẻ" Táo quân - nghệ sĩ Khải Hưng - cũng từng nhận xét chương trình đang "giậm chân tại chỗ", "không hay hơn cũng không dở đi". Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn khẳng định Táo quân là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa.

Năm ngoái, êkíp thay gần toàn bộ diễn viên, chỉ giữ lại Quốc Khánh đóng Ngọc Hoàng. Sau khi phát sóng, nhiều khán giả nhận xét dàn diễn viên nỗ lực đổi mới nhưng thích nét diễn của các nghệ sĩ đã gắn bó chương trình nhiều năm.

Táo quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình, phát sóng vào giao thừa âm lịch hàng năm, sản xuất lần đầu năm 2003. Tiết mục mượn điển tích Táo quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm trong suốt một năm qua. Thông qua đó, các nghệ sĩ phản ánh, đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục nổi cộm. Chương trình hiện do Đinh Tiến Dũng viết kịch bản, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chỉ đạo sản xuất.

Táo quân 2023: Tiếng cười nhẹ nhàng Một số hình ảnh của "Táo quân 2023". Video: VFC

Hà Thu