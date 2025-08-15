Loại virus khiến nhiều con thỏ 'mọc sừng' ở Mỹ

Virus CRPV gây ra tình trạng thỏ hoang "mọc sừng" ở Colorado đã có từ lâu, gắn với nhiều truyền thuyết và góp phần thúc đẩy nghiên cứu về HPV gây ung thư cổ tử cung.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những con thỏ hoang mọc các khối u kỳ dị như sừng trên đầu tại các công viên ở Colorado đang khiến công chúng Mỹ "sốc", với những bức ảnh "thỏ quỷ" lan nhanh trên mạng xã hội.

Một số nói đây là cảnh tượng liên quan đến động vật đáng sợ nhất họ từng chứng kiến. "Cảnh tượng giống như trong ác mộng vậy. Chắc tôi sẽ phát hoảng nếu nhìn thấy chúng", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Truyền thông Mỹ cho biết nhiều người địa phương và chủ hộ chăn nuôi đang lo lắng quá mức về ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng của tình hình thỏ "mọc sừng".

Theo Cơ quan Quản lý Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW), đây là những cá thể thỏ nhiễm virus u nhú Shope (CRPV). Loại virus này gây ra các nốt u lành tính trên cơ thể thỏ hoang, chủ yếu là phần mặt, và dần phát triển thành các hình thù kỳ lạ như sừng hoặc xúc tu.

Tuy nhiên, đây không phải loại virus mới xuất hiện. Hình ảnh các loài vật nhiễm virus này đã được mô tả trong các truyền thuyết lâu đời ở Mỹ. Theo AP, nó có thể là nguồn gốc của truyền thuyết về thỏ sừng hươu (Jackalope - ghép giữa "jackrabbit", thỏ rừng, và "antelope", linh dương) tồn tại hàng thế kỷ ở Bắc Mỹ, kể về một loại thỏ có gạc như linh dương.

Một con thỏ nhiễm CRPV ở Colorado. Ảnh: 9News

Truyền thuyết này rất nổi tiếng ở Bắc Mỹ, đặc biệt là tại miền tây nước Mỹ. Theo câu chuyện dân gian này, thỏ sừng hươu có thể hát, bắt chước giọng nói của con người, thường ngồi cùng các cao bồi Viễn Tây khi họ quây quần quanh ngọn lửa vào ban đêm. Hình ảnh chúng được in trên áo, cốc, biển hiệu như một biểu tượng đại chúng.

Nghị viện bang Wyoming từng ba lần xem xét dự luật công nhận thỏ sừng hươu là sinh vật thần thoại chính thức của bang vào các năm 2005, 2013 và 2015, nhưng dự luật đều bị bác bỏ tại thượng viện.

Năm 1930, giáo sư Richard E. Shope tại Đại học Rockefeller trở thành người đầu tiên phát hiện virus CRPV khiến thỏ mọc sừng ở vùng Trung Tây. Virus sau đó được đặt theo tên giáo sư Shope.

Theo nghiên cứu, những khối u do CRPV trên cơ thể thỏ không gây hại. Hệ miễn dịch của thỏ có khả năng chống virus nên các khối u này thường tự biến mất, song đã có những trường hợp u mọc trên mắt, miệng, cản trở ăn uống khiến thỏ giảm thể trạng hoặc chết đói.

Một con thỏ nhiễm CRPV ở Iowa, Mỹ. Ảnh: X/Data

Theo giới khoa học, virus này lây truyền từ thỏ sang thỏ, qua đường cắn do các loại côn trùng như muỗi, ve, bọ chét gây ra. CRPV cũng có thể lây qua thức ăn, nước uống, truyền máu, dù khả năng nhiễm thấp hơn.

Giới chức Mỹ cho biết CRPV không lây sang người hay các loài vật nuôi khác, dù có thể lây sang thỏ nhà. Chính quyền Colorado đã khuyến cáo người dân tránh xa, không chạm vào những con thỏ nhiễm bệnh để tránh những nguy cơ không đáng có.

Trên thực tế, việc phát hiện và nghiên cứu virus CRPV được xem là đã đặt nền móng cho nghiên cứu về mối liên hệ giữa virus và ung thư, như virus HPV gây ung thư cổ tử cung.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Frederick và Viện Ung thư Đại học bang Pennsylvania gần đây đã giải mã được bản đồ đầy đủ các RNA đang hoạt động của virus, làm rõ cách RNA của CRPV điều hòa bật/tắt các gene trong tế bào chủ, giúp virus nhân lên và điều chỉnh chức năng của tế bào.

Đức Trung (Theo AP, Washington Post)