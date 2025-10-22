Loại vi khuẩn khiến dạ dày người đàn ông hoại tử, mủn nát

Hà NộiNgười đàn ông 68 tuổi nhiễm vi khuẩn Streptococcus constellatus gây viêm hoại tử gần như toàn bộ thành thực quản và dạ dày, dẫn đến biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Ngày 22/10, bác sĩ Nguyễn Sỹ Thấu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau hai ngày tự điều trị sốt cao tại nhà. Khi các triệu chứng mệt mỏi, khó thở và buồn nôn tăng nặng, ông được cấp cứu tại bệnh viện tuyến trước rồi chuyển đến Bệnh viện 108 với chẩn đoán suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân không có bệnh lý mạn tính nào trước đó.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và nội soi cho thấy hình ảnh tổn thương nghiêm trọng, phần lớn thành thực quản và dạ dày của bệnh nhân bị viêm phù nề, hoại tử sinh hơi, còn niêm mạc thì xung huyết và mủn nát. Kết quả cấy máu đã xác định "thủ phạm" là vi khuẩn Streptococcus constellatus. Đây là loại vi khuẩn thường trú trong đường tiêu hóa nhưng hiếm khi gây bệnh cảnh xâm nhập nghiêm trọng như vậy, ông Thuấn nói.

Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh ít gặp, với tổn thương diện rộng có nguy cơ gây thủng, vỡ ống tiêu hóa, dẫn đến xuất huyết ồ ạt hoặc nhiễm trùng các cơ quan lân cận. Nhiều cuộc hội chẩn liên chuyên khoa được tổ chức để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu, kháng sinh và nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch để đường tiêu hóa được nghỉ ngơi tuyệt đối.

Sau hai tuần điều trị căng thẳng, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, chức năng các cơ quan dần hồi phục. Ông được xuất viện sau gần hai tháng và đã có thể ăn uống bình thường bằng đường miệng.

Theo bác sĩ Thấu, bệnh cảnh này được chẩn đoán là viêm hoại tử sinh hơi dạ dày thực quản. Trên y văn thế giới, thể bệnh này vốn đã hiếm, chủ yếu chỉ ghi nhận viêm hoại tử dạ dày đơn độc. Chỉ có khoảng 10 ca bệnh được báo cáo có tổn thương lan rộng cả thực quản và dạ dày, và đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận do vi khuẩn Streptococcus constellatus.

Bệnh có tỷ lệ tử vong khoảng 50%, đặc biệt khi chẩn đoán và điều trị muộn. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tình trạng suy giảm miễn dịch như đái tháo đường, suy thận, hoặc các tổn thương tại chỗ do lạm dụng rượu, thuốc giảm đau chống viêm. Việc điều trị chủ yếu là nội khoa bảo tồn và theo dõi sát các biến chứng. Phẫu thuật chỉ được cân nhắc khi có thủng đường tiêu hóa nhưng thường đi kèm với tiên lượng rất nặng.

Lê Nga