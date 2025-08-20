Loại vàng hiếm nhất thế giới

Vàng tinh thể thường được bán với mức giá cao hơn nhiều so với khối lượng do hiếm đến mức chỉ chiếm 1% lượng vàng được khai thác trên thế giới.

Vàng tinh thể thường có cấu trúc hình lập phương, bát diện hoặc phân nhánh giống cây. Ảnh: Heritage Auctions

Theo IFL Science, vàng tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau trong tự nhiên, trong số đó vàng tinh thể thuộc dạng hiếm và kỳ lạ nhất, hình thành sâu dưới lòng đất và giữ nguyên hình dạng ban đầu, tạo ra bởi quá trình hình thành các vết nứt trong vỏ Trái Đất.

Để vàng hình thành theo mô hình lặp lại, tạo thành các tinh thể, cần có sự kết hợp phù hợp giữa nhiệt độ, áp suất và hóa học. Kết quả thu được là những hình dạng như lập phương, bát diện hoặc cấu trúc phân nhánh giống cây, nhưng chúng ít khi được duy trì. Đó là vì vàng thường di chuyển qua quãng đường dài trước khi con người phát hiện. Trong quá trình đó, nó bị mài mòn thành hình dạng giống dạng cục thường thấy. Điều này khiến vàng tinh thể trở nên quý hiếm bởi nó đã thoát khỏi tác động mài mòn để giữ nguyên hình dạng ban đầu.

Vàng tinh thể hình thành sâu dưới lòng đất trong các khe nứt giữa đất đá, sau đó được đẩy lên bề mặt khi đá di chuyển. Theo Discovery, các bước cần thiết để hình thành vàng tinh thể khiến nó hiếm đến mức chỉ chiếm 1% lượng vàng được khai thác trên thế giới.

Một khối vàng tinh thể lớn gần đây được đưa vào Phiên đấu giá Chữ ký Tự nhiên & Khoa học của Heritage Auctions ở Mỹ có tổng trọng lượng lên đến 1,7 kg. Khối vàng có nguồn gốc từ Tây Australia, chứa những nếp gấp dạng lá, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật dài hơn 14 cm.

Khối vàng kết tinh lớn nhất thế giới mang tên Ironstone's Crown Jewel. Nặng 16,4 kg, nó được tìm thấy vào năm 1992 bởi công ty khai khoáng Sonora. Khối vàng nằm lẫn trong đá thạch anh và được tách ra bằng axit, để lộ mẫu vật kích thước đồ sộ.

An Khang (Theo IFL Science, Discovery)