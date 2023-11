Loại thuốc có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong do ung thư phổi

MỹNghiên cứu cho thấy loại thuốc trị ung thư phổi mới có thể làm giảm 70% nguy cơ tái phát và 50% khả năng tử vong trong vòng 5 năm điều trị.

Thuốc có tên osimertinib, được bán dưới tên thương hiệu là Tagrisso, dành cho bệnh nhân ung thư phổi đã qua điều trị. Dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của thuốc công bố trên Tạp chí Y học New England, được các chuyên gia đánh giá như bước đột phá của lĩnh vực này. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Mỹ đã chấp thuận sử dụng thuốc này cho người mắc ung thư di căn.

Thông thường, khối u ung thư phổi do một đột biến gene kích hoạt điều khiển. Nó giải phóng loại protein gọi là EGFR, giúp khối u phát triển. Osimertinib can thiệp vào các tín hiệu do gene gửi đi, ngăn chặn sự giải phóng protein và tiêu diệt các tế bào ung thư.

Tiến sĩ Faiz Bhora, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực, chủ tịch khoa phẫu thuật ung thư Hackensack Meridian Health, cho biết kết quả nghiên cứu mới "đáng kinh ngạc".

"Trước đây, các bác sĩ ung thư hài lòng với tỷ lệ sống sót 5% hoặc 10%. Giờ đây, chúng ta có thể nhắm đến việc cải thiện 50% khả năng sống sót", ông nói.

Bhora cho biết ông đã nhìn thấy những kết quả đột phá trong quá trình điều trị lâm sàng cho bệnh nhân. Ông cũng nhận định thế giới đang có nhiều liệu pháp nhắm mục tiêu, hiệu quả vượt bậc dành cho các bệnh nhân có đột biến trong khối u.

Kim Mosko, 67 tuổi, là một bệnh nhân đã cải thiện sức khỏe nhờ osimertinib. Ảnh: Hackensmack Median Health

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nước này có khoảng 238.000 trường hợp ung thư phổi mới được chẩn đoán hàng năm, 127.000 người tử vong. Khoảng 25% những bệnh nhân này mang đột biến EGFR. Ung thư phổi không chỉ là căn bệnh của người hút thuốc. Hơn 30% số người mắc không có thói quen này, rất nhiều bệnh nhân là phụ nữ.

Nhóm đủ điều kiện sử dụng osimertinib là các bệnh nhân mang gene EGFR, ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh, người từng trải qua điều trị trước đó hoặc từng làm phẫu thuật.

Kim Mosko, 67 tuổi, là một bệnh nhân đã cải thiện sức khỏe nhờ osimertinib. Tháng 2/3023, bà phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u phổi đã phát triển ra ngoài cơ quan. Sau đó, bà trải qua đợt hóa trị kéo dài 4 tháng. Đến tháng 7, bác sĩ phát hiện đột biến gene EGFR và đề nghị bà dùng osimertinib. Ba tháng rưỡi sử dụng, sức khỏe của bà đã cải thiện. Ung thư không quay trở lại.

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Ước tính tại Mỹ, cứ 6 người thì có một người được chẩn đoán ung thư phổi trong đời. Báo cáo gần đây của Hiệp hội Ung thư Mỹ cho thấy phụ nữ trẻ có tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn nam giới.

Thục Linh (Theo NBC News, Daily Mail)