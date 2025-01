Loại thực phẩm tưởng tốt hóa hại cho người giảm cân

Theo các chuyên gia, rau củ và hoa quả sấy chứa hàm lượng dinh dưỡng thấp, nhiều muối, calo và không tạo cảm giác no, dễ gây tăng cân.

Một khảo sát mới cho thấy 19% người trưởng thành ở Mỹ dự định ăn uống lành mạnh hơn vào năm 2025. Một cách để thực hiện điều đó là bỏ các thực phẩm siêu chế biến, thường chứa nhiều calo, đường, chất béo và muối.

Khi tìm kiếm lựa chọn thay thế cho bánh quy, khoai tây chiên, ngũ cốc và kẹo dẻo, một số người rơi vào cái bẫy của các loại thức ăn có "vỏ bọc lành mạnh". Đây là thực phẩm "trông có vẻ bổ dưỡng, nhưng thực ra kém lành mạnh", chẳng hạn sữa chưa có đường, dầu dừa chứa nhiều chất béo bão hòa.

Tiến sĩ Mitchell Roslin, trưởng khoa phẫu thuật giảm béo tại Bệnh viện Northern Westchester, cảnh báo về một loại thực phẩm "vỏ bọc lành mạnh" phổ biến, đó là rau củ sấy khô. Theo ông, rau củ như súp lơ, bí đỏ, khoai tây chỉ thực sự tốt cho sức khỏe nếu hấp hoặc luộc. Nếu chúng được sử dụng trong pizza, được chế biến theo kiểu chiên xào hoặc sấy khô, hàm lượng dinh dưỡng sẽ giảm bớt. Đặc biệt, rau củ sấy có hàm lượng calo cao, nhiều muối và không tạo cảm giác no.

"Các loại củ, chẳng hạn khoai tây thực tế rất lành mạnh, dù bên trong chứa nhiều tinh bột. Cách chế biến mới khiến nó kém lành mạnh hơn. Chẳng hạn, việc sấy khô và sử dụng nó như một thức ăn vặt có thể khiến bạn tăng cân", tiến sĩ Roslin nói.

Các loại rau củ sấy thường được quảng cáo như đồ ăn vặt lành mạnh. Ảnh: Pexel

Chuyên gia dinh dưỡng Abbey Sharp tại Đại học Toronto cũng ca ngợi giá trị dinh dưỡng của khoai tây. Đây là nguồn cung cấp kali, vitamin C và vitamin B6, đồng thời không chứa chất béo, cholesterol và natri tự nhiên. Tuy nhiên, chúng mất đi lượng dinh dưỡng đáng kể khi đem sấy khô, chiên, ướp muối hoặc phủ kem chua.

Bà có quan điểm tương tự đối với các loại rau củ sấy healthy khác. Bà lưu ý, dù trông có vẻ lành mạnh, rau củ sấy bản chất không quá khác biệt so với rau củ chiên. Gần đây, tạp chí Eat This, Not That xếp hạng loại thực phẩm này đứng thứ 11 dựa trên hàm lượng calo, chất béo bão hòa và natri.

"Một số loại rau củ sấy thực sự cung cấp thêm chất xơ và vitamin. Nhưng chúng vẫn chứa nhiều calo, natri hoặc chất béo", chuyên gia dinh dưỡng Caroline Thomason cho biết.

Thục Linh (Theo NY Post)