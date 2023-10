Loại thực phẩm ngừa não bộ lão hóa

Các loại thực phẩm như cá giàu chất béo, nghệ, việt quất, rau lá xanh và hạt giúp chống lão hóa hiệu quả cho não bộ.

Thực phẩm chống lão hóa là những nguyên liệu, thành phần tự nhiên chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp bảo vệ các tế bào cơ thể trước tác động của thời gian. Tạp chí Quốc tế về Khoa học Gia đình chỉ ra rằng bên cạnh giữ làn da tươi sáng, xương cốt chắc khỏe, nhóm thực phẩm này giúp bảo vệ não bộ luôn minh mẫn, trẻ trung.

Các chuyên gia đã chỉ ra 5 loại thực phẩm thực hiện tốt chức năng này. Đầu tiên là quả việt quất, chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống gốc tự do. Đây là hai yếu tố có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Gốc tự do gây ra 60 loại bệnh khác nhau, như sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, lão suy, bệnh Alzheimer, đột quỵ, tăng huyết áp vô căn, đái tháo đường, bệnh xơ vữa động mạch, ung thư. Việt quất cũng giàu vitamin C, giúp tăng cường chức năng nhận thức và trí nhớ.

Các loại cá giàu chất béo như cá hồi và cá thu chứa nhiều axit béo omega-3. Những chất béo lành mạnh này cần thiết cho sức khỏe não bộ, bởi chúng làm giảm viêm, hỗ trợ sự phát triển của tế bào mới của não.

Rau lá xanh như cải xoăn, rau chân vịt chứa nhiều chất dinh dưỡng, tăng cường trí não như vitamin K, folate và chất chống oxy hóa. Chúng giúp cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Chất curcumin trong nghệ có chức năng kháng viêm, ngăn chặn suy giảm nhận thức. Ảnh: Freepik

Nghệ, món ăn chủ yếu trong ẩm thực ấn độ, được coi là "siêu sao" trong việc chống lão hóa. Hợp chất curcumin trong củ nghệ có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Năm 2018, các chuyên gia kết luận bổ sung curcumin vào chế độ ăn uống là cách tốt để ngăn chặn chứng suy giảm nhận thức. Nguyên nhân là do hợp chất này chống lại quá trình viêm mạn tính.

Phân tích khác cũng cho thấy curcumin có thể bảo vệ não bộ khỏi các độc tố, đặc biệt là nhôm. Nhôm là chất làm suy giảm trí nhớ, khả năng học tập. Kim loại này có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa và phổi, từ dụng cụ nấu nướng, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trong một nghiên cứu trên động vật được công bố vào tháng 1/2021 trên tạp chí Biomed Research International, các chuyên gia đã tiêm nhôm clorua vào chuột thí nghiệm được uống chiết xuất nghệ và tinh dầu chiết xuất nghệ. Họ kết luận nghệ đảo ngược các triệu chứng suy giảm nhận thức hình thành do nhôm độc hại. Hơn nữa, nghệ cũng bảo vệ các tế bào não ở vùng hồi hải mã khỏi hư hại.

Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó và hạt lanh rất giàu axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và vitamin E. Chúng giúp tăng cường chức năng não, cải thiện trí nhớ và duy trì nhận thức khi con người già đi.

Thục Linh (Theo Boldsky)