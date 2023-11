Loại quả giúp giảm nguy cơ đãng trí tuổi già

MỹCác nhà nghiên cứu Đại học Cincinnat cho biết ăn dâu tây hoặc việt quất mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở người trung niên.

Phát hiện mới được công bố trên tạp chí Nutrients. Nghiên cứu kéo dài 12 tuần trên 30 bệnh nhân từ 50 đến 65 tuổi thừa cân, bị suy giảm nhận thức nhẹ. Họ được chia thành hai nhóm, một nửa uống bột tương đương với 160 g dâu tây nguyên quả, nửa còn lại dùng giả dược. Các nhà nghiên cứu theo dõi trí nhớ dài hạn, tâm trạng và sức khỏe trao đổi chất của người tham gia.

Họ phát hiện những người ăn bột dâu tây có kết quả kiểm tra trí nhớ tốt hơn, giảm đáng kể triệu chứng gây trầm cảm. Các dữ liệu y tế cho thấy người tiêu thụ dâu tây hoặc việt quất thường xuyên có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn khi đến tuổi lão hóa.

Theo Robert Krikorian, giáo sư danh dự tại Khoa Tâm thần và Khoa học Thần Kinh Hành vi, Đại học Y khoa UC, dâu tây và quả việt quất đều chứa chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, có nhiều lợi ích sức khỏe như trao đổi chất và tăng cường nhận thức. Riêng dâu tây chứa ellagitannin và axit ellagic, mang đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và chống ung thư. Loại quả này có thể cải thiện chức năng nhận thức bằng cách giảm viêm trong não.

Dâu tây chứa nhiều chất kháng viêm và chống oxy hóa, làm giảm nguy cơ đãng trí tuổi già. Ảnh: DPA

Các nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra quả dâu tây giúp sản xuất hormone hạnh phúc. Thành phần trong dâu tây hỗ trợ máu mang dưỡng chất đến não, chống lại sự hình thành homocysteine và làm tăng các hormone hạnh phúc như dopamine và serotonin, giúp bạn tươi tỉnh trở lại.

Bên cạnh đó, dâu tây nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một chén dâu tây chứa 51,5mg vitamin C, khoảng một phần hai nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Như vậy, chỉ với hai chén dâu tây, bạn đã có đủ 100% lượng vitamin C theo yêu cầu.

Vitamin C là chất có khả năng tăng cường miễn dịch đồng thời còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Một cuộc nghiên cứu của ĐH California, Los Angeles vào năm 2010 đã phát hiện ra khả năng chống oxy hóa trong dâu tây sẽ trở nên khả dụng về mặt sinh học và sẵn sàng hoạt động trong máu sau khi tiêu thụ loại trái cây chỉ trong vài tuần lễ.

Thục Linh (Theo NY Post)