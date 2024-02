Loại hoa quả giúp cải thiện sức khỏe tinh thần sau 4 ngày

Các nhà khoa học phát hiện ăn kiwi có thể cải thiện tâm trạng của một người chỉ trong 4 ngày.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, do tiến sĩ Tamlin Conner, giảng viên tâm lý học tại Đại học Otago thực hiện. Theo nhóm nghiên cứu, kiwi chứa nhiều vitamin C, có tác dụng tăng tâm trạng, cảm giác hạnh phúc và sức sống, từ đó cải thiện sức khỏe tâm thần.

Để kiểm tra tác dụng của quả kiwi, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một thí nghiệm trên 155 người lớn bị thiếu vitamin C, chia làm ba nhóm trong vòng 8 tuần. Nhóm đầu tiên dùng giả dược, nhóm thứ hai bổ sung 250 mg vitamin C, nhóm ba ăn hai quả kiwi. Sau đó, họ được yêu cầu báo cáo về sức sống, tâm trạng, chất lượng giấc ngủ và hoạt động thể chất.

Các chuyên gia phát hiện cả nhóm dùng vitamin C và ăn kiwi đều cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, ở những người ăn kiwi, chức năng nhận thức tăng lên. Điều đặc biệt là tâm trạng của họ cải thiện chỉ sau 4 ngày, hiệu quả đạt đỉnh điểm vào khoảng ngày 14 đến 16.

Trái kiwi vàng. Ảnh: Freepik

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Ben Fletcher, cho biết những người tham gia có sức khỏe tâm thần tương đối tốt ngay từ đầu, nên mức độ cải thiện không quá rõ rệt. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn cho thấy lợi ích của kiwi và vitamin C.

Các nhà khoa học cho rằng khả năng cải thiện tâm trạng của loại quả này có được cũng do vitamin C. Loại kiwi mà các tình nguyện viên sử dụng có ruột màu vàng, hàm lượng vitamin C cao gấp ba lần so với cam và dâu tây.

Theo tiến sĩ Fletcher, nghiên cứu chỉ ra rằng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày có tác động tương đối nhanh chóng đến cảm giác của con người.

"Chúng tôi khuyến nghị mọi người có các tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng và sức khỏe, kết hợp nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng khác nhau vào chế độ ăn của mình", Fletcher nói.

Thục Linh (Theo NY Post)