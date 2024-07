Loài gấu đứng thẳng hay bị nhầm là người hóa trang

Gấu chó thường đứng thẳng đứng như con người, gấu mẹ thậm chí bế con trong tay đi loanh quanh.

Gấu chó vẫy tay khi đứng thẳng bằng hai chân. Ảnh: Independent

Gấu chó (Helarctos malayanus) sống ở vùng Đông Nam Á chuyên ăn kiến, ong, mật ong, bọ cánh cứng, mối, hoa quả, cây cỏ, động vật có vú nhỏ và chim. Chúng thường đứng thẳng trên hai chân sau và trông giống người đến mức thường bị nhầm là người hóa trang thành, theo Live Science.

Gấu chó là loài gấu nhỏ nhất thế giới. Trong khi gấu xám Bắc Mỹ (Ursus arctos horribilis) có thể nặng hơn 320 kg, gấu chó chỉ nặng 30 - 70 kg và dài 1,2 - 1,5 mét. Phân bố ở Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar, gấu chó có mảng lông màu vàng hoặc trắng trên ngực, trông giống Mặt Trời đang mọc. Tên gọi gấu chó của chúng xuất phát từ thân hình chắc nịch và mõm ngắn. Loài động vật có vú sống trên cây này nổi tiếng nhất với hành vi giống người. Chúng chuyên đứng trên hai chân sau, thậm chí còn vẫy tay.

Trong tự nhiên, tư thế đứng giải phóng móng trước của chúng, nhờ đó gấu chó có thể tiếp cận thức ăn như trái cây, lấy mật ong trong tổ và đào tổ mối. Chúng còn sở hữu chiếc lưỡi dài 30 cm để thu thập thức ăn, dài nhất trong bất kỳ loài gấu nào. Gấu chó cũng đứng để kiểm tra xung quanh và đe dọa động vật khác như hổ bởi chúng có thể phô bày phần lông ngực bắt mắt như một tín hiệu cảnh báo. Tư thế thẳng đứng cho phép chúng đánh hơi xa hơn.

Gấu chó cái còn đứng trên hai chân trong lúc bế con non. Điều này giúp gấu mẹ dễ phát hiện động vật ăn thịt và di chuyển con non tới nơi an toàn. Gần đây, một con gấu chó nuôi nhốt tên Angela trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đứng thẳng và vẫy chào khách tham quan ở vườn thú Hằng Châu tại Trung Quốc. Hình dáng, tư thế và hành vi của nó giống người đến mức nhiều người tưởng nhầm đó là người mặc đồ giả trang.

Lý do chính xác gấu chó vẫy tay vẫn chưa được xác định, nhưng chúng có thể tìm cách giao tiếp. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature năm 2019 phát hiện gấu chó nuôi nhốt có khả năng giao tiếp xuất sắc và có thể bắt chước biểu cảm gương mặt của nhau để xây dựng quan hệ gắn kết. Các nhà sinh vật học ở Đại học Arizona cho rằng gấu chó tiến hóa để trở thành loài leo trèo bậc thầy và do rất khéo léo, chúng vẫy tay đơn giản vì chúng có thể làm được.

Gấu chó được xếp vào nhóm dễ tổn thương trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) do tình trạng mất môi trường sống và nạn săn bắn. Chúng bị săn trộm để lấy mật dùng trong các vị thuốc Đông y và lấy tay làm món ăn.

An Khang (Theo Live Science)