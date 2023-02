Ngay khi nghe thấy tiếng kêu báo động của chim bố, gà lôi nước châu Phi non sẽ bất động như chết đến khi nào chim săn mồi bỏ đi xa.

Loài chim giả chết để trốn động vật săn mồi Gà lôi nước non giả chết khi nghe tiếng kêu báo động của chim bố. Video: National Geographic

Video clip nằm trong chương trình tài liệu Super/Natural trên kênh National Geographic hôm 7/2 ghi hình một đàn gà lôi nước châu Phi. Sinh sống trên khắp vùng châu Phi cận Sahara, loài chim lội nước đặc biệt này có ngón chân rất dài, giúp chúng đi lại hiệu quả trên những loài thực vật nổi như hoa súng ở hồ nước nông. Chim non mới nở là bản sao thu nhỏ của con trưởng thành với bàn chân khổng lồ không cân xứng với cơ thể.

Theo Steph Thompson, nhà sản xuất của chương trình, gà lôi nước non mới chui ra từ vỏ trứng đã biết đi, bơi và giao tiếp với nhau. Chúng có thể hoạt động hoàn toàn độc lập với chim bố, nhưng bản năng sinh tồn của chúng mạnh đến mức ngay khi chim bố cất tiếng kêu báo động có động vật săn mồi bay tới, chim non lập tức bất động, trông như giả chết. Khi nguy hiểm qua đi, chim bố tới gần và nhấc chim non lên.

Gà lôi nước châu Phi tiến hóa hệ thống ghép đôi rất khác thường, trong đó chim cái giao phối với nhiều con đực. Chỉ có chim đực ấp trứng và chăm sóc con non. Gà lôi nước đực thậm chí phát triển khả năng kẹp chim non bên dưới cánh. Bàn chân to lớn của chúng giúp phân tán trọng lượng cơ thể trên diện tích lớn. Đó là đặc điểm thích nghi hữu dụng đối với môi trường mà chúng sống.

Thompson giải thích bàn chân to cho phép gà lôi nước chiếm một vùng sinh thái đặc biệt. Chúng có thể đi giữa cánh hoa súng, cách xa động vật săn mồi trên cạn. Nếu có mối đe dọa trên cao, chúng có thể sử dụng chiếc mỏ như ống lặn để duy trì ở dưới nước cho tới khi nguy hiểm qua đi.

Chương trình Super/Natural sử dụng công nghệ mới nhất nhằm hé lộ sức mạnh bí mật của một số loài động vật, theo nhà sản xuất Bill Markham. Chương trình ghi lại nhiều siêu sức mạnh thú vị của động vật từ khứu giác cực nhạy của gấu Bắc Cực theo dấu hải cẩu từ khoảng cách hàng kilomet tới dê núi ibex trèo lên bề mặt dốc đứng của đập nước ở dãy Alps.

