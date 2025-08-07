Loa, tai nghe Bang & Olufsen nâng tầm trải nghiệm âm thanh di động

Tai nghe Beoplay H100 sở hữu khả năng khử ồn chủ động tốt nhất từ trước đến nay của Bang & Olufsen, nhờ hệ thống 10 micro giúp loại bỏ hiệu quả cả những tiếng ồn lớn như tiếng tàu hỏa. Tai nghe hỗ trợ âm thanh vòm Dolby Atmos và thời lượng pin lên đến 30 tiếng, mang đến trải nghiệm nghe chất lượng và liền mạch suốt cả ngày.
Beoplay H100 được thiết kế để mang lại cảm giác thoải mái tối đa, với phần đệm tai bằng mút, vải dệt và da cừu cao cấp. Thân tai nghe làm từ nhôm cao cấp kết hợp mặt kính cường lực giúp tăng độ bền, trong khi cấu trúc linh hoạt cho phép thay thế linh kiện, kéo dài vòng đời sản phẩm. Ngoài trải nghiệm nghe nhạc, H100 còn đóng vai trò như một trợ lý công việc hiệu quả nhờ chất lượng đàm thoại rõ nét trong mọi tình huống.
Mẫu tai nghe chụp tai cao cấp nhất của Bang & Olufsen thu hút người dùng sau khi ra mắt nhờ thiết kế tinh xảo, phong cách và chất lượng âm thanh sống động. Sản phẩm nhận được đánh giá cao từ giới chuyên gia, truyền thông quốc tế và người dùng, dù mức giá không dưới 56 triệu đồng.
Nếu Beoplay H100 là lựa chọn cho những khoảnh khắc riêng tư và di chuyển cá nhân, loa Beosound A5 lại hướng đến trải nghiệm âm nhạc cộng đồng. Dù nặng khoảng 3,8 - 3,9 kg, mẫu loa di động này lại thích hợp cho những chuyến đi chơi cuối tuần. Thiết kế phủ gỗ sồi và vỏ loa đan mây gợi liên tưởng đến những chiếc giỏ picnic mộc mạc, ẩn giấu bên trong là hệ thống 4 driver với tổng công suất 280W, mang đến âm trầm sâu 80 dB và khả năng lấp đầy không gian tới 50 m2.
Với giá khởi điểm từ 48,99 triệu đồng, Beosound A5 thuộc phân khúc loa xách tay cao cấp, đòi hỏi người dùng cân nhắc về chi phí. Tuy nhiên, sản phẩm mang đến âm thanh 360 độ mạnh mẽ, sử dụng chất liệu tự nhiên cao cấp và bền vững, đồng thời tích hợp loạt công nghệ hiện đại như mặt loa hỗ trợ sạc không dây Qi, khả năng chống bụi và kháng nước đạt chuẩn IP65, cùng thời lượng pin lên đến 12 giờ.
Tiếp nối triết lý thiết kế dành cho trải nghiệm di động, Beosound Explore là mẫu loa dã ngoại gọn nhẹ, bền bỉ. Sản phẩm mang dáng trụ tròn nhỏ gọn, phủ lớp vỏ nhôm tĩnh điện cấp 2 chống trầy xước, sản xuất trực tiếp tại Đan Mạch; đi kèm là móc treo carabiner linh hoạt, phù hợp để gắn lên ba lô hoặc lều trại. Với trọng lượng chỉ 631 gram, thời lượng pin lên đến 27 giờ và khả năng chống bụi – nước đạt chuẩn IP67, Explore được tối ưu cho những hành trình khám phá ngoài trời mà vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh đặc trưng của Bang & Olufsen.
Chỉ cao 12 cm, mẫu loa bluetooth này mang đến chất âm sống động với âm lượng tối đa lên tới 91 dB và áp suất âm trầm gần 60 dB. Sản phẩm có 4 lựa chọn màu sắc hiện đại cùng một phiên bản giới hạn đặc biệt. Với mức giá từ 8 triệu đồng - thấp nhất trong danh mục của Bang & Olufsen, Beosound Explore trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất cho người dùng muốn mang theo âm nhạc trong những hành trình sắp tới.
Như Ý
Tại Việt Nam, Bang & Olufsen được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
- Bang & Olufsen Hà Nội: 51 Tràng Tiền, P. Cửa Nam, Hà Nội. Tel: +84 24 3946 0100. Email: bno.hn@tamsonfashion.com. Giờ mở cửa: 9h – 20h.
- Bang & Olufsen Union Square: L2-22, Tầng 2, Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM. Tel: +84 28 3638 0024. Email: bnounionsq.hcm@tamsonfashion.com. Giờ mở cửa: 10h – 21h.
- Bang & Olufsen Shop-in-shop TP HCM: Tầng 2 – Gian 201-3, Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP HCM. Tel: +84 28 3636 1214. Email: bnotaka.hcm@tamsonfashion.com. Giờ mở cửa: 9h30 – 21h30 (ngày thường), 22h (cuối tuần, lễ Tết).