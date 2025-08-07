Loa, tai nghe Bang & Olufsen nâng tầm trải nghiệm âm thanh di động

Nếu Beoplay H100 là lựa chọn cho những khoảnh khắc riêng tư và di chuyển cá nhân, loa Beosound A5 lại hướng đến trải nghiệm âm nhạc cộng đồng. Dù nặng khoảng 3,8 - 3,9 kg, mẫu loa di động này lại thích hợp cho những chuyến đi chơi cuối tuần. Thiết kế phủ gỗ sồi và vỏ loa đan mây gợi liên tưởng đến những chiếc giỏ picnic mộc mạc, ẩn giấu bên trong là hệ thống 4 driver với tổng công suất 280W, mang đến âm trầm sâu 80 dB và khả năng lấp đầy không gian tới 50 m2.