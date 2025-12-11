Loa Devialet Phantom Ultimate mang vẻ đẹp sơn mài Việt

Devialet Phantom Ultimate 108 dB x Hanoia ra mắt dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tam Sơn, nhà phân phối chính thức của Devialet và Hanoia tại thị trường Việt Nam. Hãng audio có trụ sở tại Paris (Pháp) đã cùng nhà chế tác Việt ra mắt mẫu loa phiên bản giới hạn 10 chiếc trên toàn cầu.
Phần nắp kim loại bên ngoài của Phantom Ultimate được chế tác sơn mài thủ công, họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, kết hợp nghệ thuật của hãng loa Pháp.
Hai chiếc Devialet Phantom Ultimate 108 dB x Hanoia trưng bày trong không gian nội thất. Mẫu loa đầu bảng được Devialet ra mắt hồi tháng 9, cải tiến một số chi tiết so với phiên bản Phantom trước đó.
Một số thay đổi đáng chú ý của bản Ultimate gồm: tấm vỉ mặt trước chắn củ loa tweeter được thiết kế lại, công nghệ ampli tích hợp lai analog - kỹ thuật số (ADH) thế hệ mới, nắp lõi loa trầm hai bên đã bị loại bỏ…
Phantom Ultimate có hai màu sắc mới, lần đầu tiên có mặt gồm: trắng ngọc trai (Light Pearl) và màu đại ngàn (Deep Forest). Deep Forest là màu lục ngả đen, đem đến vẻ ấn tượng trong khi trắng ngọc trai Light Pearl đề cao sự thanh lịch trong không gian sống. Trong phiên bản hợp tác với Hanoia, hai màu sắc này đều được lựa chọn.
Đại diện Tam Sơn cho biết, doanh nghiệp và Devialet cùng tin cậy Hanoia là đối tác trong hợp tác này. Phantom Ultimate 108 dB x Hanoia cũng là mẫu loa đầu tiên Devialet bắt tay nhà chế tác sơn mài Việt thực hiện, là một trong những bản giới hạn có mặt sớm nhất toàn cầu, chưa đầy một tháng sau khi dòng loa này ra mắt.
Những chiếc Phantom Ultimate bản giới hạn được Hanoia trang trí sơn mài trên hai tấm chắn bên của loa. Thiết kế là sự kết hợp độc đáo giữa những yếu tố văn hoá Pháp - Việt và hình dáng của chính chiếc loa.
Cả hai mẫu thiết kế đều sử dụng họa tiết đan xen gần giống hình nhộng, cũng chính là hình dáng loa Phantom Ultimate nhìn từ trên xuống. Tiết tấu của họa tiết được Hanoia lấy ý tưởng từ họa tiết gạch bông trong kiến trúc Việt Nam.
Phiên bản loa trắng Light Pearl với tấm chắn sơn mài rực rỡ hơn, lấy ý tưởng từ quốc kỳ ba màu của nước Pháp, cộng thêm họa tiết kẻ sọc thủy thủ "marinière" phổ biến trong ngành thời trang xứ lục lăng.
Theo Hanoia, đây là điểm nhấn tri ân quê hương của thương hiệu Devialet và kinh đô thời trang Paris nơi họ đặt trụ sở.
Phiên bản màu đại ngàn Deep Forest tôn vinh kỳ công chế tác sơn mài và kỹ thuật dán lá vàng. Theo ông Alexandre Chanudet, Trưởng nhóm thiết kế của Hanoia, có bốn loại lá vàng khác nhau được sử dụng trong quá trình chế tác, mỗi lá vàng lại mang một sắc độ khác nhau.
“Dán lá vàng trên bề mặt kim loại và diện tích nhỏ của tấm chắn là những thách thức rất lớn, đòi hỏi các nghệ nhân Hanoia phải vận dụng tay nghề thiện nghệ, tính toán kỹ lưỡng và cả khoa học”, ông nói.
Bản Light Pearl của Devialet Phantom Ultimate 108 dB x Hanoia, chào sân tại triển lãm "Giao điểm Tinh hoa" của Tam Sơn cuối tháng 10 tại Hà Nội, sẽ được phân phối 8 chiếc qua hệ thống cửa hàng chính hãng Devialet tại Việt Nam.
Hai chiếc Deep Forest với tấm chắn dán lá vàng chỉ được trưng bày tại không gian Rendez-Vous của Tam Sơn tại Hà Nội, giá bán gần 150 triệu đồng.
Quang Anh
Ảnh: Tam Sơn
Tam Sơn là nhà phân phối chính thức của thương hiệu Devialet tại Việt Nam qua hệ thống cửa hàng chính hãng.
Devialet Hà Nội, địa chỉ: 58 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm.
Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00.
SĐT: 024 3823 8105
Devialet TP.HCM, địa chỉ: tầng 1, TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Sài Gòn.
Giờ mở cửa: 9:30 - 21:30
SĐT: 028 3622 1859
Truy cập website tại đây.