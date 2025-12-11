Loa Devialet Phantom Ultimate mang vẻ đẹp sơn mài Việt

Devialet Phantom Ultimate 108 dB x Hanoia ra mắt dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tam Sơn, nhà phân phối chính thức của Devialet và Hanoia tại thị trường Việt Nam. Hãng audio có trụ sở tại Paris (Pháp) đã cùng nhà chế tác Việt ra mắt mẫu loa phiên bản giới hạn 10 chiếc trên toàn cầu.

Phần nắp kim loại bên ngoài của Phantom Ultimate được chế tác sơn mài thủ công, họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, kết hợp nghệ thuật của hãng loa Pháp.