Loa bookshelf không dây giá 28 triệu đồng

Toàn bộ cổng kết nối cũng như các nút bấm được KEF đặt ở phía sau thiết bị. Khác với các mẫu loa khác cần nguồn điện trực tiếp cho cả hai loa, LSXII LT chỉ cần một dây nguồn cắm vào loa chính, loa còn lại nạp điện thông qua cáp USB-C dài 3 m.

So với các đối thủ, đây được xem là mẫu loa có nhiều cổng kết nối nhất khi có đủ cổng quang OPT, HDMI, LAN, SUB cùng hai cổng USB-C đẻ kết nối với loa còn lại và với thiết bị ngoại vi. Đây đều là các kết nối mà đa số khách hàng hiện đại sẽ sử dụng, do nguồn phát hiện nay chủ yếu là smartphone, TV và máy tính. Ngoài ra, tất cả kết nối là digital, giúp đảm bảo chất lượng âm thanh, riêng cổng LAN giúp tín hiệu ổn định trong trường hợp vị trí loa cách xa modem Wi-Fi.

Tuy nhiên, hai cổng phổ biến nhất là 3,5 mm và analog input lại bị thiếu, khiến việc kết nối các thiết bị như máy nghe nhạc, mâm đĩa than, đầu CD bằng cáp này có thể khó khăn hơn. Phần loa cũng chỉ có hai phím để khôi phục cài đặt gốc và phím để kết nối (pair) với thiết bị khác, không có phím bật tắt thiết bị hay phím chức năng như volume, điều khiển treble, bass.