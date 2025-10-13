Nga công bố video UAV theo dõi pháo tự hành CAESAR Ukraine tiến vào trận địa, sau đó chỉ điểm cho phi cơ tự sát Lancet tấn công mục tiêu.

Truyền hình quốc phòng Nga Zvezda ngày 12/10 công bố video do máy bay không người lái (UAV) trinh sát Supercam ghi lại, cho thấy tổ hợp pháo tự hành CAESAR của Ukraine di chuyển trên đường cạnh một vạt rừng tại tỉnh Dnipropetrovsk. "Khẩu đội này bị phát hiện khi đang cơ động đến trận địa, chuẩn bị khai hỏa", kênh truyền hình Nga cho hay.

Lực lượng Nga sau đó triển khai UAV tự sát Lancet để tập kích tổ hợp CAESAR. Phi cơ lao xuống mục tiêu và kích nổ, trước khi một vụ nổ bùng lên ở cánh đồng gần đó, nhiều khả năng do liều phóng bị kích hoạt và đẩy đạn rời nòng pháo.

Lộ vị trí, pháo 6 triệu USD của Ukraine bị UAV Lancet tập kích Tổ hợp CAESAR bị UAV Lancet tập kích ở tỉnh Dnipropetrovsk trong video công bố ngày 12/10. Video: Zvezda

UAV trinh sát tiếp tục theo dõi khu vực, cho thấy đám cháy và cột khói đen bốc lên từ trận địa pháo Ukraine.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

CAESAR là pháo tự hành cỡ nòng 155 mm do Pháp chế tạo với giá khoảng 6 triệu USD mỗi khẩu. Pháo sử dụng khung gầm 6x6 hoặc 8x8, đạt tốc độ tối đa 100 km/h trên đường nhựa và 50 km/h với đường không bằng phẳng.

Với khả năng cơ động cao, CAESAR phù hợp với chiến thuật "bắn và chạy", trong đó kíp vận hành khai hỏa vài phát đạn rồi di chuyển tới nơi khác để tránh bị phản pháo. Tuy nhiên, chiến trường với UAV hoạt động dày đặc trong xung đột Ukraine khiến chiến thuật này mất tác dụng.

Pháp và Đan Mạch đã viện trợ tổng cộng 49 khẩu CAESAR cho Ukraine. Theo dữ liệu thống kê nguồn mở dựa trên video và ảnh chụp chiến trường, ít nhất 14 khẩu Caesar đã bị phá hủy, gồm 12 khẩu dùng khung 6x6 và hai tổ hợp dùng khung 8x8. Ngoài ra, ba khẩu Caesar 6x6 cũng bị hư hại vì trúng đòn tập kích.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 3.800 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

Trong số này, những chiếc Lancet phá hủy hoàn toàn 900 mục tiêu, làm hư hại 1.769 mục tiêu và số còn lại chưa rõ kết quả. Mục tiêu hàng đầu của Lancet là pháo kéo và pháo tự hành, với lần lượt 1.049 và 660 tổ hợp đã hứng đòn tập kích.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, AFP, AP)