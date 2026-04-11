Lộ trình đưa Quảng Ninh lên thành phố trung ương

Đề án thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc trung ương sẽ được trình Chính phủ trong tháng 5, một tháng sau được trình Quốc hội xem xét.

Ngày 10/4, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch chi tiết nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Kế hoạch dựa trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 3/4 về việc thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh hiện nay.

Theo kế hoạch, đề án thành lập TP Quảng Ninh sẽ được hoàn thiện trong tháng 4, đồng thời ban hành kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến người dân tại các xã, phường, đặc khu. Tháng 5/2026, đề án được báo cáo các cấp ủy Đảng và trình HĐND tỉnh thông qua, sau đó trình lên Chính phủ để Bộ Nội vụ thẩm định và báo cáo Quốc hội. Dự kiến tháng 6, đề án được trình lên Quốc hội xem xét.

Cầu Bãi Cháy nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tân

Tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo Chính phủ cho phép không áp dụng một số quy định về phân loại đô thị thông thường để phù hợp với tính chất đặc thù khi chuyển đổi toàn bộ địa giới hành chính thành thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Quảng Ninh ước đạt 11,89%, cao nhất cả nước, quy mô nền kinh tế trên 368.445 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên đạt 84.500 tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước.

Du lịch là ngành kinh tế thế mạnh của Quảng Ninh, năm 2025 tỉnh đã tiếp đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó khách nội địa đạt 16,78 triệu, khách quốc tế 4,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 57.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD trở lên, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng.

Cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, TP Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ. Cuối tháng 3, Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đưa Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Lê Tân