Lộ trình chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

TP HCMGiai đoạn đầu khai thác năm 2026, Long Thành chưa tiếp nhận toàn bộ bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất mà dựa vào tiến độ dự án, giao thông kết nối, theo Cục Hàng không.

Kịch bản phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành vừa được Cục Hàng không báo cáo Bộ Xây dựng, sau khi đánh giá, cân nhắc hai phương án của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV): Long Thành khai thác quốc tế, Tân Sơn Nhất phục vụ nội địa; hoặc duy trì mô hình khai thác bay quốc tế song song giữa hai nơi.

Theo Cục Hàng không, trong bối cảnh hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành chưa hoàn thiện, phương án duy trì khai thác song song bay quốc tế trong giai đoạn đầu tạo sự linh hoạt, phù hợp tiến trình đầu tư, xây dựng sân bay này. Cơ quan này đề xuất phân chia khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành theo hai giai đoạn.

Công trường xây nhà ga sân bay Long Thành, tháng 8/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Giai đoạn đầu (2025-2030), hai sân bay cùng khai thác các chặng quốc tế. Thời gian này, các chuyến quốc tế mới, hoặc tăng tần suất khai thác đến TP HCM sẽ không được cấp phép ở Tân Sơn Nhất mà chuyển sang Long Thành. Những hãng muốn dời sang Long Thành sẽ được đáp ứng.

Quá trình phân chia, chuyển đổi được thực hiện phù hợp tiến độ xây dựng, hạ tầng khai thác, giao thông kết nối sân bay Long Thành. Việc chuyển đổi cũng xem xét, thực hiện theo mùa lịch bay, phù hợp thông lệ quốc tế và nhu cầu phát triển của thị trường hàng không tại Việt Nam.

Ở giai đoạn này, từ hè năm 2026, các hãng hàng không được khuyến khích dời chuyến bay đi và đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Sau đó, sân bay quốc tế mới sẽ mở rộng đường bay đến châu Phi, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Trong giai đoạn này, Tân Sơn Nhất vẫn duy trì khai thác các đường bay ngắn dưới 1.000 km của hãng hàng không Việt Nam. Đồng thời, nơi này vẫn đảm nhận phục vụ chính bay nội địa, Long Thành chỉ khai thác một phần.

Khoảng cách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành cùng các tuyến kết nối. Đồ họa: Hoàng Thanh

Giai đoạn sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ chuyển sang Long Thành khi hệ thống giao thông kết nối sân bay hoàn thiện. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm hàng không, tích hợp đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro - tương tự mô hình Singapore hay Amsterdam.

Tân Sơn Nhất lúc này chỉ khai thác bay nội địa và các chuyến thương mại quốc tế không thường lệ, hoặc những chuyến bay thuê phục vụ tổ chức, cá nhân...

Dự án sân bay Long Thành với tổng diện tích 5.000 ha, vốn đầu tư gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Dự án đang được triển khai giai đoạn một với công suất phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến hoàn thành cuối năm nay, khai thác từ 2026. Mới đây sân bay đã tổ chức bay hiệu chuẩn, kiểm tra bằng chuyên cơ Beechcraft B300.

Giang Anh