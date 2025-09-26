Chuyên cơ Beechcraft B300 lần đầu tiếp cận đường băng Long Thành

Đồng NaiChuyên cơ Beechcraft B300 bay là là trên đường băng Long Thành dài 4 km trong đợt bay hiệu chuẩn đầu tiên trước khi đưa vào khai thác, sáng 26/9.

Khoảng 6h20, máy bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất, sau nhiều vòng bay trên trời đã lần lượt tiếp cận, hạ độ cao và bay dọc theo đường băng số 1. Đây là đường băng đầu tiên của sân bay Long Thành, dài 4 km, rộng 70 m, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay hiện đại.

Trước đó, cuối tháng 7 và đầu tháng 8, các chuyến bay đánh giá phương thức bay (chỉ bay trên cao, chưa tiếp cận đường băng) đã hoàn tất, tạo tiền đề cho giai đoạn hiệu chuẩn.

Chuyên cơ Beechcraft B300 bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành. Ảnh: Thái Hà

Beechcraft B300, hay chuyên cơ King Air B300, là máy bay cánh quạt, tốc độ cao, được sử dụng cho các mục đích chuyên dụng như bay thương gia, bay y tế và các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát...

Đợt hiệu chuẩn kéo dài đến 24/10, do Công ty Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) triển khai, với sự tham gia của chuyên gia Học viện dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc. Các hạng mục kiểm tra gồm hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME, dẫn đường VOR/DME, đèn hiệu, radar, ADS-B và các phương thức bay liên quan.

Máy bay tiếp cận đường băng gần Nhà ga hành khách. Ảnh: Thái Hà

Bay hiệu chuẩn là bước bắt buộc để đánh giá độ chính xác, an toàn trước khi khai thác thương mại dự kiến giữa năm 2026. Quá trình hiệu chuẩn gồm nhiều chuyến bay mô phỏng cất, hạ cánh ở các góc độ và độ cao khác nhau để hiệu chỉnh, đánh giá độ chính xác của các hệ thống.

Chuyên cơ Beechcraft B300 bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành Máy bay tiếp cận đường băng số 1 sân bay Long Thành sáng nay. Video: Thái Hà

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, tổng vốn gần 337.000 tỷ đồng, là dự án trọng điểm quốc gia. Hiện đường băng số 1, hệ thống đường lăn đã xong; nhà ga hành khách đang hoàn thiện phần mái, lắp kính; đài kiểm soát không lưu cùng các khối nhà điều hành cũng bước vào giai đoạn cuối. Công trường huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân, phấn đấu cơ bản hoàn thành cuối 2025, dự kiến khai thác giữa 2026.

Phước Tuấn