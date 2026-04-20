Lộ tội biển thủ vì khoe ảnh du lịch xa xỉ trên Facebook

WalesKelly Kershaw, giao dịch viên 54 tuổi, biển thủ hàng nghìn bảng Anh từ các khách hàng lớn tuổi để sống xa hoa, nhưng bị đồng nghiệp phát hiện qua những bức ảnh trên Facebook.

Kelly Kershaw chỉ kiếm được 1.400 bảng Anh mỗi tháng khi làm giao dịch viên cho Nationwide Building Society - tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác như tiết kiệm, vay thế chấp cho các thành viên.

Tuy nhiên, trang Facebook cá nhân của Kelly cho thấy một cuộc sống xa hoa vượt quá khả năng tài chính. Bà ta khoe đang "tận hưởng cuộc sống bằng chuyến phiêu lưu thú vị", kèm theo những bức ảnh trượt tuyết, đi thuyền và khám phá thiên nhiên hoang dã ở châu Phi. Kelly cũng đăng ảnh dạo chơi Paris, Tuscany (Italy), các hòn đảo Hy Lạp, Mexico, Maldives, Indonesia, Dubai và Na Uy.

Bà ta còn lái một chiếc BMW với biển số xe cá nhân hóa.

Kelly Kershaw đăng ảnh đi thuyền trong chuyến du lịch. Ảnh: Sun

Giao dịch viên này đã làm việc cho Nationwide Building Society trong 18 năm và được coi là nhân viên đáng tin cậy tại chi nhánh ở Caernarfon, miền trung xứ Wales.

Trên phiên tòa ngày 18/4, công tố viên Huw Evans nói với các thẩm phán rằng Kelly đã ăn cắp tiền của ba khách hàng "dễ bị tổn thương nhất" của chi nhánh này trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024.

"Các đồng nghiệp nhận thấy bà ta có nhiều kỳ nghỉ xa xỉ và dường như sống vượt quá khả năng tài chính", công tố viên nói. Từ đó, một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu vào tháng 10/2024 đã phát hiện Kelly làm giả chữ ký của khách hàng và thực hiện các giao dịch rút tiền mặt mà không có sự đồng ý của khách hàng. Bà ta bị sa thải vào tháng 11/2024.

Các nạn nhân của Kelly bao gồm một người 85 tuổi bị đột quỵ, một người đàn ông 49 tuổi bị khuyết tật học tập và ba người nghỉ hưu khác. Nationwide đã bồi thường 8.630 bảng Anh cho các nạn nhân của Kelly.

Kelly Kershaw đến tòa án ở thị trấn Caernarfon. Ảnh: View Finder Pictures

Kelly thừa nhận 5 tội danh lừa đảo, xảy ra trong năm 2023 và 2024. Bà ta nói mắc chứng "nghiện mua sắm", đồng thời dùng tiền lừa đảo để trả hóa đơn sinh hoạt và cho người ăn xin. Tuy nhiên, Kelly cũng thừa nhận đã chi tiền cho các kỳ nghỉ ở nhiều nơi.

Luật sư bào chữa nói rằng Kelly "thực sự không biết điều gì đã khiến mình cư xử như vậy". Sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Kelly mất công việc tại Nationwide, mất danh tiếng và uy tín.

Kelly, hiện làm việc cho một công ty vệ sinh, sẽ bị tuyên án vào ngày 8/5.

Tuệ Anh (theo The Sun)